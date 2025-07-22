Директор НАБУ просить Зеленського не підписувати резонансний закон

За словами очільника НАБУ, ухвалений парламентом документ фактично ліквідовує незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час брифінгу Кривонос заявив, що ухвалення цього закону є ударом по всій антикорупційній інфраструктурі країни, створеній у відповідь на суспільний запит після Революції Гідності.

"Було знищено антикорупційну інфраструктуру. Те, що створювалось як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу з високопосадовою корупцією сьогодні було знищено", - сказав він.

Кривонос заявив, що нардепи діяли в умовах конфлікту інтересів, голосуючи за цей законопроєкт.