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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Директор НАБУ просит Зеленского не подписывать резонансный закон

Фото: директор НАБУ просит Зеленского не подписывать резонансный закон (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не подписывать законопроект №12414.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Семена Кривоноса во время брифинга.

По словам главы НАБУ, принятый парламентом документ фактически ликвидирует независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Во время брифинга Кривонос заявил, что принятие этого закона является ударом по всей антикоррупционной инфраструктуре страны, созданной в ответ на общественный запрос после Революции Достоинства.

"Была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией сегодня было уничтожено", - сказал он.

Кривонос заявил, что нардепы действовали в условиях конфликта интересов, голосуя за этот законопроект.

 

Напомним, сегодня, 23 июля, Верховная Рада приняла закон, который предоставляет полномочия генпрокурору вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов. Проект поддержали 263 депутата.

Законопроект предусматривает следующие нововведения:

  • Генеральный прокурор получит доступ ко всем уголовным производствам НАБУ;

  • сможет давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;

  • получит право закрывать производства на основании ходатайств стороны защиты;

  • сможет лично подписывать подозрения высокопоставленным чиновникам;

  • руководитель САП потеряет право самостоятельно входить в состав группы прокуроров - это решение будет принимать исключительно генпрокурор.

Ограничение полномочий

Перед рассмотрением законопроекта №12414 в Раде антикоррупционные органы обнародовали заявление против такого решения.

Принятие закона произошло на фоне давления на антикоррупционные институты: СБУ проводила проверку в САП по соблюдению норм гостайны, а также провела масштабные обыски у детективов НАБУ под предлогом борьбы с "российским влиянием".

Европейский Союз выразил обеспокоенность последними действиями украинских властей в отношении НАБУ и САП. Представитель Еврокомиссии напомнил, что финансовая поддержка Украины со стороны ЕС зависит от реального прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении.

Что такое НАБУ и САП, чем занимаются антикоррупционные органы и в чем разница - читайте в материале РБК-Украина.

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