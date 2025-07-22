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Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП

Україна, Вівторок 22 липня 2025 14:08
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Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП Фото: керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос (Юлія Акимова, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада ухвалила закон, який надає повноваження генпрокурору втручатися в діяльність антикорупційних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Парламент проголосував в цілому №12414 і по факту ліквідував всю незалежність НАБУ та САП", - написав він.

За його даними проєкт підтримали 263 депутати.

Законопроєкт передбачає такі положення:

  • генпрокурору надається доступ до всіх проваджень НАБУ;
  • він матиме право давати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;
  • отримає повноваження закривати провадження на підставі клопотання сторони захисту;
  • зможе особисто підписувати повідомлення про підозру високопосадовцям;
  • керівник САП втрачає право входити до складу групи прокурорів - це вирішуватиме лише генпрокурор.

Обмеження повноважень

Нагадаємо, перед розглядом законопроєкту №12414 в Раді антикорупційні відомства виступили із заявою, в якій закликають нардепів не підтримувати ініціативу.

Ухвалення закону відбулося після того, як СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Крім того, відбулися масштабні обшуки у детективів НАБУ - для "нейтралізації російського впливу".

Європейський Союз висловив стурбованість нещодавніми діями влади щодо НАБУ та САП. Речник Європейської комісії заявив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні.

НАБУ та САП

Ці два органи утворюють антикорупційний тандем, де НАБУ веде розслідування, а САП забезпечує нагляд і скеровує справи до суду. Їхня ефективна робота - ключова вимога західних партнерів України, зокрема ЄС та МВФ, у межах фінансової та політичної підтримки.

НАБУ - це правоохоронний орган, який займається розслідуванням кримінальних корупційних правопорушень, скоєних вищими посадовими особами держави (депутатами, міністрами, суддями тощо).

Це один із ключових антикорупційних органів, створених після Революції Гідності для боротьби з масштабною корупцією в державному секторі. Утворений у квітні 2015 року.

САП - це окрема структурна одиниця в системі прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво у справах НАБУ, підтримує обвинувачення в судах і забезпечує нагляд за дотриманням законності під час досудового розслідування. Утворена у вересні 2015 року.

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