Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Верховна Рада ухвалила закон, який надає повноваження генпрокурору втручатися в діяльність антикорупційних органів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
"Парламент проголосував в цілому №12414 і по факту ліквідував всю незалежність НАБУ та САП", - написав він.
За його даними проєкт підтримали 263 депутати.
Законопроєкт передбачає такі положення:
- генпрокурору надається доступ до всіх проваджень НАБУ;
- він матиме право давати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;
- отримає повноваження закривати провадження на підставі клопотання сторони захисту;
- зможе особисто підписувати повідомлення про підозру високопосадовцям;
- керівник САП втрачає право входити до складу групи прокурорів - це вирішуватиме лише генпрокурор.
Обмеження повноважень
Нагадаємо, перед розглядом законопроєкту №12414 в Раді антикорупційні відомства виступили із заявою, в якій закликають нардепів не підтримувати ініціативу.
Ухвалення закону відбулося після того, як СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Крім того, відбулися масштабні обшуки у детективів НАБУ - для "нейтралізації російського впливу".
Європейський Союз висловив стурбованість нещодавніми діями влади щодо НАБУ та САП. Речник Європейської комісії заявив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні.
НАБУ та САП
Ці два органи утворюють антикорупційний тандем, де НАБУ веде розслідування, а САП забезпечує нагляд і скеровує справи до суду. Їхня ефективна робота - ключова вимога західних партнерів України, зокрема ЄС та МВФ, у межах фінансової та політичної підтримки.
НАБУ - це правоохоронний орган, який займається розслідуванням кримінальних корупційних правопорушень, скоєних вищими посадовими особами держави (депутатами, міністрами, суддями тощо).
Це один із ключових антикорупційних органів, створених після Революції Гідності для боротьби з масштабною корупцією в державному секторі. Утворений у квітні 2015 року.
САП - це окрема структурна одиниця в системі прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво у справах НАБУ, підтримує обвинувачення в судах і забезпечує нагляд за дотриманням законності під час досудового розслідування. Утворена у вересні 2015 року.
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