Рада розгляне законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП: що відомо

Верховна Рада розгляне законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП. Антикорупційні органи виступають проти такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Йдеться про законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального кодексу. Сьогодні, 23 липня, парламент його розгляне у другому читанні з комітетськими пропозиціями.

До законопроєкту хочуть включити правки, які обмежать повноваження НАБУ та САП і передадуть їх генпрокурору.

Зокрема, генпрокурора хочуть наділити повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також нардепи запропонували правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Позиція НАБУ та САП

У НАБУ пояснили, що у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратури.

"Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", - йдеться у повідомленні.