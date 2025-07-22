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Рада розгляне законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП: що відомо

Вівторок 22 липня 2025 12:41
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Рада розгляне законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП: що відомо Ілюстративне фото: Рада розгляне законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Верховна Рада розгляне законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП. Антикорупційні органи виступають проти такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Йдеться про законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального кодексу. Сьогодні, 23 липня, парламент його розгляне у другому читанні з комітетськими пропозиціями.

До законопроєкту хочуть включити правки, які обмежать повноваження НАБУ та САП і передадуть їх генпрокурору.

Зокрема, генпрокурора хочуть наділити повноваженнями:

  • забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;
  • бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
  • надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;
  • самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також нардепи запропонували правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

  • прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ;
  • керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;
  • керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Позиція НАБУ та САП

У НАБУ пояснили, що у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратури.

"Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", - йдеться у повідомленні.

Обшуки в НАБУ та САП

Нагадаємо, вчора у НАБУ заявили, що Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

Також СБУ та Офіс генпрокурора проводили спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Тим часом у СБУ заявили про комплексну перевірки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У відомстві наголосили, що не отримували доступу до секретної інформації.

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