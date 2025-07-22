Що таке НАБУ і САП: чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця
Верховна Рада сьогодні має розглянути резонансний законопроєкт, який стосується НАБУ і САП. На думку антикорупційних органів, він матиме негативний влив на їхню роботу.
Чи займаються НАБУ і САП і в чому між ними різниця - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
НАБУ
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - це центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом. Відомство займається виявленням, розслідуванням та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.
НАБУ може:
- проводити оперативно-розшукові заходи та заводити справи;
- витребовувати кримінальні провадження й інформацію в інших органів;
- отримувати дані про майно, доходи, бюджетні кошти;
- мати доступ до реєстрів та інформаційних систем;
- знайомитися з документами, у тому числі з обмеженим доступом
- отримувати банківську, фінансову й депозитарну інформацію;
- опечатувати приміщення та вилучати документи (за рішенням суду);
- залучати спеціалістів та експертів (у т.ч. іноземців);
- створювати спільні слідчі групи;
- безперешкодно входити до держорганів, військових частин;
- використовувати транспорт фізичних і юридичних осіб;
- надсилати органам обов’язкові до розгляду рекомендації;
- співпрацювати з фізичними особами, заохочувати їх;
- вносити подання до суду про визнання правочинів недійсними;
- створювати інформаційні системи для оперативної роботи;
- зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю;
- видавати засоби захисту особам, узятим під захист;
- співпрацювати з міжнародними органами;
- отримувати матеріали міжнародної правової допомоги;
- представляти інтереси держави в закордонних юрисдикціях;
- ініціювати створення спеціальних умов у місцях тримання;
- використовувати техзасоби для зняття інформації з мереж.
САП
У свою чергу САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) - це підрозділ Офісу генерального прокурора, який процесуально керує справами НАБУ.
Прокурори САП:
- погоджують підозри, які готує НАБУ,
- представляють справи у суді,
- підтримують обвинувачення в антикорупційних процесах.
Тож, НАБУ розслідує корупційні злочини, а САП керує розслідуваннями, представляє справи в суді. НАБУ це незалежний орган, діяльність якого контролює парламент та НАЗК. А САП - частина Офісу генпрокурора.
Законопроект 12414
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні на розгляді у Раді законопроект 12414 щодо НАБУ та САП. Антикорупційні відомства виступили із заявою, в якій закликають нардепів не підтримувати ініціативу.
Як зазначають у САП та НАБУ, законопроєкт передбачає такі положення:
- генпрокурору надається доступ до всіх проваджень НАБУ;
- він матиме право давати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;
- отримає повноваження закривати провадження на підставі клопотання сторони захисту;
- зможе особисто підписувати повідомлення про підозру високопосадовцям;
- керівник САП втрачає право входити до складу групи прокурорів - це вирішуватиме лише генпрокурор.
Обшуки в НАБУ та САП
Вчора у НАБУ заявили, що Служба безпеки України, нібито, без офіційного попередження, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.
Окрім цього СБУ та Офіс генпрокурора проводили спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
Своєю чергою в СБУ заявили про комплексну перевірки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У відомстві наголосили, що не отримували доступу до секретної інформації.
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