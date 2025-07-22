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Що таке НАБУ і САП: чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця

Вівторок 22 липня 2025 13:27
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Що таке НАБУ і САП: чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця Ілюстративне фото:у чому різниця між НАБУ та САП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Верховна Рада сьогодні має розглянути резонансний законопроєкт, який стосується НАБУ і САП. На думку антикорупційних органів, він матиме негативний влив на їхню роботу.

Чи займаються НАБУ і САП і в чому між ними різниця - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - це центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом. Відомство займається виявленням, розслідуванням та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.

НАБУ може:

  • проводити оперативно-розшукові заходи та заводити справи;
  • витребовувати кримінальні провадження й інформацію в інших органів;
  • отримувати дані про майно, доходи, бюджетні кошти;
  • мати доступ до реєстрів та інформаційних систем;
  • знайомитися з документами, у тому числі з обмеженим доступом
  • отримувати банківську, фінансову й депозитарну інформацію;
  • опечатувати приміщення та вилучати документи (за рішенням суду);
  • залучати спеціалістів та експертів (у т.ч. іноземців);
  • створювати спільні слідчі групи;
  • безперешкодно входити до держорганів, військових частин;
  • використовувати транспорт фізичних і юридичних осіб;
  • надсилати органам обов’язкові до розгляду рекомендації;
  • співпрацювати з фізичними особами, заохочувати їх;
  • вносити подання до суду про визнання правочинів недійсними;
  • створювати інформаційні системи для оперативної роботи;
  • зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю;
  • видавати засоби захисту особам, узятим під захист;
  • співпрацювати з міжнародними органами;
  • отримувати матеріали міжнародної правової допомоги;
  • представляти інтереси держави в закордонних юрисдикціях;
  • ініціювати створення спеціальних умов у місцях тримання;
  • використовувати техзасоби для зняття інформації з мереж.

САП

У свою чергу САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) - це підрозділ Офісу генерального прокурора, який процесуально керує справами НАБУ.

Прокурори САП:

  • погоджують підозри, які готує НАБУ,
  • представляють справи у суді,
  • підтримують обвинувачення в антикорупційних процесах.

Тож, НАБУ розслідує корупційні злочини, а САП керує розслідуваннями, представляє справи в суді. НАБУ це незалежний орган, діяльність якого контролює парламент та НАЗК. А САП - частина Офісу генпрокурора.

Законопроект 12414

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні на розгляді у Раді законопроект 12414 щодо НАБУ та САП. Антикорупційні відомства виступили із заявою, в якій закликають нардепів не підтримувати ініціативу.

Як зазначають у САП та НАБУ, законопроєкт передбачає такі положення:

  • генпрокурору надається доступ до всіх проваджень НАБУ;
  • він матиме право давати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;
  • отримає повноваження закривати провадження на підставі клопотання сторони захисту;
  • зможе особисто підписувати повідомлення про підозру високопосадовцям;
  • керівник САП втрачає право входити до складу групи прокурорів - це вирішуватиме лише генпрокурор.

Обшуки в НАБУ та САП

Вчора у НАБУ заявили, що Служба безпеки України, нібито, без офіційного попередження, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

Окрім цього СБУ та Офіс генпрокурора проводили спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Своєю чергою в СБУ заявили про комплексну перевірки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У відомстві наголосили, що не отримували доступу до секретної інформації.

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