Що таке НАБУ і САП: чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця

Ілюстративне фото:у чому різниця між НАБУ та САП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Верховна Рада сьогодні має розглянути резонансний законопроєкт, який стосується НАБУ і САП. На думку антикорупційних органів, він матиме негативний влив на їхню роботу.

Чи займаються НАБУ і САП і в чому між ними різниця - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.