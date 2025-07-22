В ЄС відреагували на резонанс навколо НАБУ і САП

Європейський Союз висловив стурбованість нещодавніми діями України щодо НАБУ та САП. У ЄС підкреслили, що ці органи мають залишатися незалежними, адже це ключ до реформ і боротьби з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Європейської комісії Гійома Мерсьє.

Як зазначив речник, Європейський Союз стурбований останніми діями України щодо антикорупційних органів, зокрема Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", - наголосив він.

Представник Єврокомісії підкреслив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні.

Також у Брюсселі нагадали, що вступ України до ЄС вимагатиме сильного потенціалу для боротьби з корупцією та забезпечення інституційної стійкості.

"ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права", - заявив Мерсьє.