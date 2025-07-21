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СБУ та Офіс генпрокурора розслідують вплив Росії на НАБУ

Понеділок 21 липня 2025 07:34
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СБУ та Офіс генпрокурора розслідують вплив Росії на НАБУ Фото: окремі детективи НАБУ мали зв'язки з Росією (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький, Юлія Акимова

Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в українських спецслужбах.

За словами джерел, просто зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України.

Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро.

"Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - зрадив державу та вів незаконний бізнес з рф, сьогодні його затримала СБУ", - йдеться у повідомленні.

Більш детальні подробиці операції спецслужби нададуть пізніше.

Скандали за участю НАБУ

Нагадаємо, нещодавно журналісти склали топ-10 скандалів за участю працівників НАБУ.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради перевірить діяльність НАБУ і САП.

Крім того, в НАБУ трапився скандал через статки заступника керівника підрозділу детективів Романа Нєдова.

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