СБУ та Офіс генпрокурора розслідують вплив Росії на НАБУ

Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в українських спецслужбах.