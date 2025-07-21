Скандал з обшуками в НАБУ: в СБУ зробили заяву щодо доступу до секретних справ
21 липня СБУ розпочала комплексну перевірку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на дотримання законів про держтаємницю. У відомстві запевнили, що до секретної інформації не лізуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Як заявили в СБУ, мета перевірки – оцінити, як у САП дотримуються законодавства про державну таємницю.
У відомстві наголосили, що усе відбувається законно.
"Виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статею 37 Закону "Про державну таємницю". Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому", - йдеться у заяві.
У СБУ також назвали безпідставними й маніпулятивними заяви про можливе розкриття співробітниками служби даних щодо діяльності НАБУ та САП. За їх словами, йдеться лише про звичайну планову перевірку на предмет дотримання режиму секретності.
Крім того, у Службі безпеки окремо наголосили, що в окремих випадках, коли існує ризик витоку інформації, українське законодавство дозволяє проводити невідкладні слідчі дії без рішення суду. Це стосується насамперед ситуацій, пов’язаних із загрозами національній безпеці та співпрацею з країною-агресором.
Обшуки в НАБУ та САП
Нагадаємо, сьогодні у НАБУ заявили, що Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.
Також сьогодні стало відомо, що СБУ та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
Зокрема, встановлено, що посадовець НАБУ, за версією слідства, не лише мав бізнес-зв’язки з Росією, а й потенційно передавав чутливу інформацію ворогу.
Магамедрасулов підтримував зв’язки з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ.
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