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Скандал з обшуками в НАБУ: в СБУ зробили заяву щодо доступу до секретних справ

Понеділок 21 липня 2025 15:06
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Скандал з обшуками в НАБУ: в СБУ зробили заяву щодо доступу до секретних справ Иллюстративное фото: СБУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

21 липня СБУ розпочала комплексну перевірку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на дотримання законів про держтаємницю. У відомстві запевнили, що до секретної інформації не лізуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як заявили в СБУ, мета перевірки – оцінити, як у САП дотримуються законодавства про державну таємницю.

У відомстві наголосили, що усе відбувається законно.

"Виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статею 37 Закону "Про державну таємницю". Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому", - йдеться у заяві.

У СБУ також назвали безпідставними й маніпулятивними заяви про можливе розкриття співробітниками служби даних щодо діяльності НАБУ та САП. За їх словами, йдеться лише про звичайну планову перевірку на предмет дотримання режиму секретності.

Крім того, у Службі безпеки окремо наголосили, що в окремих випадках, коли існує ризик витоку інформації, українське законодавство дозволяє проводити невідкладні слідчі дії без рішення суду. Це стосується насамперед ситуацій, пов’язаних із загрозами національній безпеці та співпрацею з країною-агресором.

Обшуки в НАБУ та САП

Нагадаємо, сьогодні у НАБУ заявили, що Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

Також сьогодні стало відомо, що СБУ та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Зокрема, встановлено, що посадовець НАБУ, за версією слідства, не лише мав бізнес-зв’язки з Росією, а й потенційно передавав чутливу інформацію ворогу.

Магамедрасулов підтримував зв’язки з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

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Служба безпеки України НАБУ САП
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