"Динамо" найняло тренера для нападників: хто сфокусується на проблемній лінії

Київське "Динамо", яке на початку жовтня стартує в основному раунді Ліги конференцій УЄФА, підсилило тренерський штаб. Новий помічник Олександра Шовковського буде опікуватися підготовкою нападників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу .

Новий тренер та його підлеглі

Атакувальною ланкою чемпіонів України буде займатися колишній гравець та тренер клубу Артем Яшкін. Цікаво, що сам він, як гравець, виступав не в нападі, а був фланговим півзахисником.

У прямому підпорядкуванні тренера наразі лише два футболісти. Після продажу Владислава Ваната до іспанської "Жирони" та віддачі в оренду до "Епіцентра" Владислава Супряги, в команді залишилось лише два чистих нападника. Це – панамський легіонер Едуардо Герреро та 20-річний Матвій Пономаренко.

Третім може стати румун Владислав Бленуце, про підписання якого "Динамо" вже оголосило офіційно. Проте скандал, що виник через проросійські погляди новачка, може внести свої корективи. Принаймні зараз румун ще не значиться у складі "Динамо" – як на офіційному сайті клубу, так і в реєстрі УПЛ.

Хто такий Артем Яшкін

Новопризначений тренер киян народився 29 квітня 1975 року. У складі "Динамо" виступав у 1998-2002 роках. Тричі ставав чемпіоном України (1999-2001 рр.) та двічі (1999, 2000) – володарем Кубка.

Після виступів за "Динамо" також пограв за столичний "Арсенал" та одеський "Чорноморець", виступав у чемпіонатах Південної Кореї, В'єтнаму та Латвії.

Має в активі 8 матчів у складі національної збірної України (2000-2001 роки).

Після завершення ігрової кар'єри працював тренером у Академії "Динамо" та в штабі львівського "Руха".

Найближчі матчі киян

Наступний офіційний поєдинок чемпіони України проведуть в рамках УПЛ – у суботу 13-го вересня, на виїзді проти земляків з "Оболоні". Зараз "біло-сині" очолюють таблицю першості країни, маючи стовідсотковий результат – 12 очок після чотирьох зустрічей.

У єврокубках, після провалів в кваліфікаційних матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, динамівці стартують в основному раунді Ліги конференцій. Перший матч – 2 жовтня проти англійського "Крістал Пелес".