Владіслав замість Ваната: "Динамо" підсилилося форвардом з досвідом виступів у Італії
Київське "Динамо" офіційно оголосило про укладення п'ятирічного контракту з 23-річним румунським нападником Владіславом Бленуце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.
Що відомо про нового форварда киян
Футболіст народився 12 січня 2002 року в Хінчештах (Молдова). Пройшов академії у Чехії, Молдові та Румунії, а з 2019-го виступав у молодіжній команді італійської "Пескари". У грудні 2020-го дебютував у Серії B, провівши шість матчів за першу команду.
У 2022 році нападник перейшов в "Універсітатю" з Крайови, а згодом захищав кольори "Універсітаті" Клуж. Минулого сезону він відіграв 37 поєдинків, у яких відзначився 12 забитими м'ячами.
На рівні збірних Бленуце спершу представляв юнацькі та молодіжні команди Молдови, однак із 2023 року виступає за збірні Румунії U-20 та U-21. Його батько, Едуард Бленуце, відомий молдовський тренер, нині працює з клубом "Петрокуб".
До складу киян нападник приєднався на правах вільного агента. В команді він має замінити найкращого бомбардира УПЛ-2024/25 Владислава Ваната, який перейшов до іспанської "Жирони".
Бленуце став третім форвардом в основному списку "Динамо": за місце в складі він конкуруватиме з Едуардо Герреро та Матвієм Пономаренком.
Підсилення "Динамо" влітку-2025
Чемпіони України здійснили вже четверте підписання під завісу літнього трансферного вікна-2025.
Раніше склад чемпіонів країни поповнили:
- 20-річний нігерійський лівий вінгер Шола Огундана з бразильського "Фламенго";
- 21-річний сенегальський захисник Аліу Тіаре з французького "Гавра";
- 23-річний захисник Василь Буртник з тернопільської "Ниви".
Наступний офіційний матч "Динамо" зіграє в рамках 5-го туру УПЛ: 13 вересня на виїзді проти "Оболоні". А 2 жовтня команда стартує в основному раунді Ліги конференцій УЄФА номінально домашнім поєдинком проти англійського "Крістал Пелес".
Зазначимо також, що літній трансферний період-2025 в Україні діє до 6 вересня.
