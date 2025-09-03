ua en ru
Владіслав замість Ваната: "Динамо" підсилилося форвардом з досвідом виступів у Італії

Київ, Середа 03 вересня 2025 09:37
UA EN RU
Владіслав замість Ваната: "Динамо" підсилилося форвардом з досвідом виступів у Італії Фото: Владіслав Бленуце (gsp.ro)
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" офіційно оголосило про укладення п'ятирічного контракту з 23-річним румунським нападником Владіславом Бленуце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.

Що відомо про нового форварда киян

Футболіст народився 12 січня 2002 року в Хінчештах (Молдова). Пройшов академії у Чехії, Молдові та Румунії, а з 2019-го виступав у молодіжній команді італійської "Пескари". У грудні 2020-го дебютував у Серії B, провівши шість матчів за першу команду.

У 2022 році нападник перейшов в "Універсітатю" з Крайови, а згодом захищав кольори "Універсітаті" Клуж. Минулого сезону він відіграв 37 поєдинків, у яких відзначився 12 забитими м'ячами.

На рівні збірних Бленуце спершу представляв юнацькі та молодіжні команди Молдови, однак із 2023 року виступає за збірні Румунії U-20 та U-21. Його батько, Едуард Бленуце, відомий молдовський тренер, нині працює з клубом "Петрокуб".

До складу киян нападник приєднався на правах вільного агента. В команді він має замінити найкращого бомбардира УПЛ-2024/25 Владислава Ваната, який перейшов до іспанської "Жирони".

Бленуце став третім форвардом в основному списку "Динамо": за місце в складі він конкуруватиме з Едуардо Герреро та Матвієм Пономаренком.

Підсилення "Динамо" влітку-2025

Чемпіони України здійснили вже четверте підписання під завісу літнього трансферного вікна-2025.

Раніше склад чемпіонів країни поповнили:

  • 20-річний нігерійський лівий вінгер Шола Огундана з бразильського "Фламенго";
  • 21-річний сенегальський захисник Аліу Тіаре з французького "Гавра";
  • 23-річний захисник Василь Буртник з тернопільської "Ниви".

Наступний офіційний матч "Динамо" зіграє в рамках 5-го туру УПЛ: 13 вересня на виїзді проти "Оболоні". А 2 жовтня команда стартує в основному раунді Ліги конференцій УЄФА номінально домашнім поєдинком проти англійського "Крістал Пелес".

Зазначимо також, що літній трансферний період-2025 в Україні діє до 6 вересня.

