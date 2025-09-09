Зінченко отримав нового тренера: хто очолив "Ноттінгем Форест"
Австралійський спеціаліст Ангелос Постекоглу став новим головним тренером англійського “Ноттінгем Форест”. Клуб, за який на правах оренди виступає українець Олександр Зінченко, офіційно оголосив про підписання дворічного контракту з тренером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.
Постекоглу змінив Нуну Санту
Рішення про зміну наставника було ухвалене після того, як "Форест" розірвав співпрацю з Нуну Ешпіріту Санту.
Португалець вивів команду на сьоме місце в АПЛ за підсумками сезону 2024/25 і забезпечив вихід у Лігу Європи, однак згодом у нього погіршилися стосунки з власником клубу Евангелосом Марінакісом.
Під керівництвом Санту "Ноттінгем Форест" набрав 65 очок у 38 матчах чемпіонату Англії - це стало найкращим результатом клубу за останні десятиліття.
Хто такий Ангелос Постекоглу
Останнім місцем роботи нового наставника був лондонський "Тоттенгем".
За два роки австралієць зумів виграти з "шпорами" Лігу Європи у сезоні 2024/25. До цього він очолював "Селтік", з яким тричі поспіль ставав чемпіоном Шотландії.
"Ми приводимо до клубу тренера, який має перевірений та стабільний послужний список перемог у трофеях. Його досвід тренування команд найвищого рівня, а також бажання створити щось особливе у "Форесті", робить його фантастичною людиною, яка допоможе нам у досягненні амбіційних цілей", - прокоментував призначення президент клубу Марінакіс.
Зінченко і плани на сезон
У новому сезоні-2025/26 "Ноттінгем Форест" стартував у чемпіонаті Англії з однією перемогою, нічиєю та поразкою і наразі посідає десяте місце, маючи 4 очки після трьох турів.
Нагадаємо, у завершальний день літнього трансферного вікна клуб офіційно оголосив про оренду Олександра Зінченка з "Арсенала" до кінця поточного сезону.
Перший матч під керівництвом нового наставника "Форест" проведе проти лондонського "Арсенала" у суботу, 13 вересня.
Також команда зустрінеться з іспанським "Бетісом" у першому турі Ліги Європи - поєдинок запланований на неділю, 24 вересня.
Але без українця, адже Зінченко не включений до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи сезону 2025/26.
Крім того, читайте перші слова Олександра Зінченка після переходу з "Арсенала" в "Ноттінгем".