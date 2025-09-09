Зінченко отримав нового тренера: хто очолив "Ноттінгем Форест"

Австралійський спеціаліст Ангелос Постекоглу став новим головним тренером англійського “Ноттінгем Форест”. Клуб, за який на правах оренди виступає українець Олександр Зінченко, офіційно оголосив про підписання дворічного контракту з тренером.

Постекоглу змінив Нуну Санту

Рішення про зміну наставника було ухвалене після того, як "Форест" розірвав співпрацю з Нуну Ешпіріту Санту.

Португалець вивів команду на сьоме місце в АПЛ за підсумками сезону 2024/25 і забезпечив вихід у Лігу Європи, однак згодом у нього погіршилися стосунки з власником клубу Евангелосом Марінакісом.

Під керівництвом Санту "Ноттінгем Форест" набрав 65 очок у 38 матчах чемпіонату Англії - це стало найкращим результатом клубу за останні десятиліття.

Хто такий Ангелос Постекоглу

Останнім місцем роботи нового наставника був лондонський "Тоттенгем".

За два роки австралієць зумів виграти з "шпорами" Лігу Європи у сезоні 2024/25. До цього він очолював "Селтік", з яким тричі поспіль ставав чемпіоном Шотландії.

"Ми приводимо до клубу тренера, який має перевірений та стабільний послужний список перемог у трофеях. Його досвід тренування команд найвищого рівня, а також бажання створити щось особливе у "Форесті", робить його фантастичною людиною, яка допоможе нам у досягненні амбіційних цілей", - прокоментував призначення президент клубу Марінакіс.