"Динамо" різко відреагувало на скандал з Бленуце: заява клубу і звернення гравця

Київське "Динамо" оприлюднило офіційну заяву щодо скандалу, що виник після підписання контракту з румунським форвардом Владиславом Бленуце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Позиція клубу

У зверненні, яке поширила пресслужба чинних чемпіонів України, зазначається, що "Динамо" жорстко дотримується принципів патріотизму та безкомпромісно ставиться до позиції своїх гравців щодо війни.

"Футбольний клуб "Динамо" разом із величезною сімʼєю наших уболівальників робить усе можливе для наближення нашої перемоги над агресором.

Патріотизм, робота на нашу перемогу та безумовне засудження дій країни-окупанта є визначальними принципами формування нашої команди. Саме тому ми вважаємо за необхідне пояснити ситуацію із підписанням нашого нового румунського легіонера.

Перше. Угода щодо придбання Владіслава Бленуце відбулася в останні хвилини трансферного вікна та була повʼязана із переходом Владислава Ваната до "Жирони". У перемовинах із гравцем не виникало жодних сумнівів щодо його позиції - він чітко заявив про підтримку України та бажання виступати за "Динамо".

Друге. Як тільки стало відомо про певний неприйнятний контент у соцмережах, повʼязаний із футболістом, клуб провів перевірку та нові перемовини із гравцем. Він підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки. Владіслав тепер не на словах розуміє справжню ситуацію, займає цілковито проукраїнську позицію та пишається можливістю грати в Україні.

Третє. Для "Динамо" (Київ) не існує компромісів у питанні ставлення наших спортсменів до найболючіших питань життя сучасної України. Клуб не сприйме жодних відступів від стовідсоткової патріотичної позиції та негайно припинить співпрацю із будь-ким із наших гравців.

Четверте. Владіслав Бленуце сам найближчим часом звернеться до українців із вичерпним розʼясненням своєї позиції.

Уже завтра на клубному каналі "Динамо ТБ" вийде його перше розгорнуте інтерв’ю, у якому він відповість на всі питання та поділиться власним баченням ситуації.

Слава Україні", - сказано у заяві.

Заява футболіста

Окремо було повідомлено, що сам Бленуце найближчим часом звернеться до українців із роз’ясненням своєї позиції. Його перше велике інтерв’ю вийде на каналі "Динамо ТБ".

Невдовзі після офіційної заяви клубу у соцмережах з’явилося відео зі зверненням самого футболіста.

"Дорогі українці та українки! Я пишаюся тим, що гратиму в Україні за великий клуб Динамо Україні. Слава героям, слава Україні! Україна переможе", - заявив гравець українською мовою.

Контракт і обставини трансферу

23-річний румунський нападник підписав контракт із київським клубом на п’ять років - до літа 2030 року. Він перейшов із "Крайови", щоб замінити у складі Владислава Ваната, який перебрався до іспанської "Жирони".

Ситуація довкола Бленуце викликала широкий резонанс серед уболівальників та експертів, адже на його сторінках у TikTok знайшли проросійський контент. Долучилася до скандалу й дружина футболіста, яка поширювала промови диктатора РФ.

Але, "Динамо" наголосило, що питання політичних та патріотичних переконань футболіста перебуває під особливою увагою клубу.