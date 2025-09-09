ua en ru
"Динамо" наняло тренера для нападающих: кто сфокусируется на проблемной линии

Киев, Вторник 09 сентября 2025 17:11
UA EN RU
"Динамо" наняло тренера для нападающих: кто сфокусируется на проблемной линии Фото: Артем Яшкин (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо", которое в начале октября стартует в основном раунде Лиги конференций УЕФА, усилило тренерский штаб. Новый помощник Александра Шовковского будет заниматься подготовкой нападающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Новый тренер и его подчиненные

Атакующим звеном чемпионов Украины будет заниматься бывший игрок и тренер клуба Артем Яшкин. Интересно, что сам он, как игрок, выступал не в нападении, а был фланговым полузащитником.

В прямом подчинении тренера пока только два футболиста. После продажи Владислава Ваната в испанскую "Жирону" и отдачи в аренду в "Эпицентр" Владислава Супряги, в команде осталось только два чистых нападающих. Это - панамский легионер Эдуардо Герреро и 20-летний Матвей Пономаренко.

Третьим может стать румын Владислав Бленуце, о подписании которого "Динамо" уже объявило официально. Однако скандал, возникший из-за пророссийских взглядов новичка, может внести свои коррективы. По крайней мере сейчас румын еще не значится в составе "Динамо" - как на официальном сайте клуба, так и в реестре УПЛ.

Кто такой Артем Яшкин

Новоназначенный тренер киевлян родился 29 апреля 1975 года. В составе "Динамо" выступал в 1998-2002 годах. Трижды становился чемпионом Украины (1999-2001 гг.) и дважды (1999, 2000) - обладателем Кубка.

После выступлений за "Динамо" также поиграл за столичный "Арсенал" и одесский "Черноморец", выступал в чемпионатах Южной Кореи, Вьетнама и Латвии.

Имеет в активе 8 матчей в составе национальной сборной Украины (2000-2001 годы).

После завершения игровой карьеры работал тренером в Академии "Динамо" и в штабе львовского "Руха".

Ближайшие матчи киевлян

Следующий официальный поединок чемпионы Украины проведут в рамках УПЛ - в субботу 13-го сентября, на выезде против земляков из "Оболони". Сейчас "бело-синие" возглавляют таблицу первенства страны, имея стопроцентный результат - 12 очков после четырех встреч.

В еврокубках, после провалов в квалификационных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, динамовцы стартуют в основном раунде Лиги конференций. Первый матч - 2 октября против английского "Кристал Пэлас".

Ранее мы сообщили, что Зинченко получил нового тренера в "Ноттингем Форест".

Также мы писали, что Бущан вернулся в УПЛ и стал игроком конкурента "Динамо".

