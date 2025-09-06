ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Бущан повернувся в УПЛ і став гравцем конкурента "Динамо"

Житомир, Субота 06 вересня 2025 08:52
UA EN RU
Бущан повернувся в УПЛ і став гравцем конкурента "Динамо" Фото: "Полісся" стало другим клубом Бущана на рівні УПЛ (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Голкіпер збірної України Георгій Бущан знову гратиме в УПЛ. Його вже внесли в заявку на чемпіонат України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт вітчизняної Прем'єр-ліги.

Умови співпраці з "Поліссям"

31-річний воротар поповнив склад житомирського "Полісся". Він заявлений за "вовків" в УПЛ під 12-м номером. Відомо, що футболіст виступатиме за команду на правах сезонної оренди.

Бущан перебрався в "Полісся" з аравійського "Аль-Шабаба", за який він виступав від початку 2025 року. Права на гравця й далі належатимуть клубу з Саудівської Аравії, який має з українцем чинний контракт до 30 червня 2027 року.

У січні поточного року "Аль-Шабаб" купив Бущана у "Динамо" за майже 3 млн євро. За час перебування в клубі досвідчений голкіпер провів за колектив з Ер-Ріяда 13 матчів, у яких пропустив 28 голів та не завершив жодного поєдинку без пропущених м'ячів.

Бущан повернувся в УПЛ і став гравцем конкурента &quot;Динамо&quot;

Воротарська проблема "вовків"

"Полісся" невдало стартувало в чемпіонаті України-2025/26. В чотирьох матчах команда один раз перемогла та тричі поступилася, пропустивши при цьому 7 голів. Зараз житомирці йдуть в турнірі 10-ми.

Також "вовки" вилетіли з Ліги конференцій УЄФА, пропустивши у фіналі кваліфікації 6 голів у двох матчах від італійської "Фіорентини". На старті сезону неодноразово відмічалась невпевнена гра обох основних воротарів команди – Євгена Волинця та Олега Кудрика. Прихід Бущана має закрити цю проблему в команді Руслана Ротаня.

Дебют Бущана за "Полісся" може відбутися 14 вересня в 5-му турі УПЛ, коли житомирці гратимуть на виїзді з криворізьким "Кривбасом".

Хто такий Георгій Бущан

Уродженець Одеси почав займатися футболом у місцевій ДЮСШ-11, згодом перебрався до академії "Динамо".

До 2016 року виступав за дубль киян, у сезоні-2017/18 дебютував у основному складі "біло-синіх". Загалом провів за "Динамо" 177 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 164 голи й 72 поєдинки грав на нуль.

У складі київського клубу став чемпіоном України в 2021 році. Двічі був володарем Кубку країни та тричі Суперкубку.

За збірну України провів 18 матчів, у яких пропустив 30 голів й зіграв три матчі на нуль. Був основним голкіпером "синьо-жовтих" на Євро-2020, де зіграв усі п'ять поєдинків команди на турнірі.

Раніше ми розповіли, як Україна програла Франції у матчі з нестримним Мбаппе і невдачею Забарного.

Також читайте, як новачок "Динамо" потрапив у скандал через репости про Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ Динамо
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії