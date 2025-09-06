Бущан повернувся в УПЛ і став гравцем конкурента "Динамо"

Голкіпер збірної України Георгій Бущан знову гратиме в УПЛ. Його вже внесли в заявку на чемпіонат України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт вітчизняної Прем'єр-ліги .

Умови співпраці з "Поліссям"

31-річний воротар поповнив склад житомирського "Полісся". Він заявлений за "вовків" в УПЛ під 12-м номером. Відомо, що футболіст виступатиме за команду на правах сезонної оренди.

Бущан перебрався в "Полісся" з аравійського "Аль-Шабаба", за який він виступав від початку 2025 року. Права на гравця й далі належатимуть клубу з Саудівської Аравії, який має з українцем чинний контракт до 30 червня 2027 року.

У січні поточного року "Аль-Шабаб" купив Бущана у "Динамо" за майже 3 млн євро. За час перебування в клубі досвідчений голкіпер провів за колектив з Ер-Ріяда 13 матчів, у яких пропустив 28 голів та не завершив жодного поєдинку без пропущених м'ячів.

Воротарська проблема "вовків"

"Полісся" невдало стартувало в чемпіонаті України-2025/26. В чотирьох матчах команда один раз перемогла та тричі поступилася, пропустивши при цьому 7 голів. Зараз житомирці йдуть в турнірі 10-ми.

Також "вовки" вилетіли з Ліги конференцій УЄФА, пропустивши у фіналі кваліфікації 6 голів у двох матчах від італійської "Фіорентини". На старті сезону неодноразово відмічалась невпевнена гра обох основних воротарів команди – Євгена Волинця та Олега Кудрика. Прихід Бущана має закрити цю проблему в команді Руслана Ротаня.

Дебют Бущана за "Полісся" може відбутися 14 вересня в 5-му турі УПЛ, коли житомирці гратимуть на виїзді з криворізьким "Кривбасом".

Хто такий Георгій Бущан

Уродженець Одеси почав займатися футболом у місцевій ДЮСШ-11, згодом перебрався до академії "Динамо".

До 2016 року виступав за дубль киян, у сезоні-2017/18 дебютував у основному складі "біло-синіх". Загалом провів за "Динамо" 177 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 164 голи й 72 поєдинки грав на нуль.

У складі київського клубу став чемпіоном України в 2021 році. Двічі був володарем Кубку країни та тричі Суперкубку.

За збірну України провів 18 матчів, у яких пропустив 30 голів й зіграв три матчі на нуль. Був основним голкіпером "синьо-жовтих" на Євро-2020, де зіграв усі п'ять поєдинків команди на турнірі.