Динамо - Мальме: анонс матча

Фото: "Динамо" - "Мальме" (fcdynamo.kiev.ua)

Готовимся к поединку 1 тура группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" проведет первый матч группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают украинскую команду безусловным фаворитом поединка. "Бело-синие" третий год подряд не смогли пробиться в групповой этап ЛЧ.

19 сентября 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

"Динамо" находится в состоянии глубокого кризиса: "бело-синие" не могут выиграть уже шесть поединков подряд во всех турнирах. Киевляне повторили свой же антирекорд годичной давности.

Также клуб не смог преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, уступив дорогу бельгийскому "Брюгге". После этого с поста тренера был уволен Александр Хацкевич, на замену ему пришел бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко, который уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах.

Но это не улучшило ситуацию. В седьмом туре УПЛ "бело-синие" проиграли черниговской "Десне" и опустились на шестое место в турнирной таблице.

"Мальме" после 23 туров чемпионата Швеции расположился на третьей строчке в таблице. В последнем туре, который состоялся 15 сентября, команда на своем поле обыграла "Норчепинг" - 1:0. Шведы выступают в текущей Лиге Европы с первого раунда турнира.

"Динамо" и "Мальме" встречались совсем недавно - зимой, на сборе в Марбелье. 8 февраля, в контрольном матче, был зафиксирован счет 0:0.

В официальных встречах еще две встречи состоялись аж во времена Лобаноського. Во втором круге Кубка европейских чемпионов сезона 1978/79 "Мальме" устоял в Киеве (0:0) и добыл победу дома (2:0), выбив "бело-синих" со своей дороги. Впоследствии шведы дошли до финала в Мюнхене, где минимально уступили "Ноттингему Форест".