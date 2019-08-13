"Динамо" третий раз подряд при Хацкевиче вылетает из квалификации ЛЧ

Фото: Александр Хацкевич (twitter.com/dynamokyiv)

Последний раз киевляне играли в групповом турнире в сезоне 2016/17

"Динамо" не смогла обыграть бельгийский "Брюгге" по итогам двух встреч и вылетело из Лиги чемпионов в третьем раунде квалификации. Как информирует tribuna.com, киевский клуб третий сезон подряд под руководством главного тренера Александра Хацкевича не может выйти в групповой этап турнира.

В сезоне 2017/18 "бело-синие" проиграли в 3 раунде квалификации швейцарскому "Янг Бойз". В прошлом году по итогам двух встреч прошли чешскую "Славию", но в плей-офф уступили нидерландскому "Аяксу".

В последний раз киевляне играли в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2016/17. Тогда наставником "Динамо" был Сергей Ребров.