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"Динамо" третий раз подряд при Хацкевиче вылетает из квалификации ЛЧ

Новости » Спорт    13.08.2019 - 23:13
"Динамо" третий раз подряд при Хацкевиче вылетает из квалификации ЛЧ
Фото: Александр Хацкевич (twitter.com/dynamokyiv)

Последний раз киевляне играли в групповом турнире в сезоне 2016/17

"Динамо" не смогла обыграть бельгийский "Брюгге" по итогам двух встреч и вылетело из Лиги чемпионов в третьем раунде квалификации. Как информирует tribuna.com, киевский клуб третий сезон подряд под руководством главного тренера Александра Хацкевича не может выйти в групповой этап турнира.

В сезоне 2017/18 "бело-синие" проиграли в 3 раунде квалификации швейцарскому "Янг Бойз". В прошлом году по итогам двух встреч прошли чешскую "Славию", но в плей-офф уступили нидерландскому "Аяксу".

В последний раз киевляне играли в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2016/17. Тогда наставником "Динамо" был Сергей Ребров.

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