Михайличенко во второй раз возглавил "Динамо"

Фото: Алексей Михайличенко (fcdynamo.kiev.ua)

В последнее время занимал должность спортивного директора клуба

Новым главным тренером киевского "Динамо" назначен Алексей Михайличенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "бело-синих".

В тренерский штаб Михайличенко войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко. О других ассистентов главного тренера будет сообщено дополнительно.

Уже в пятницу, 16 августа, наствник проведет первую тренировку с командой

В последнее время он занимал должность спортивного директора клуба.

Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах. Он выиграл с командой два чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины, а покинул свой пост после вылета команды из 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов от "Трабзонспора".

Кроме того, Михайличенко за свою карьеру успел потренировать молодежную команду "Динамо" , молодежную сборную Украины и взрослую сборную Украины.

В качестве футболиста он трижды выигрывал чемпионат СССР и четырежды - Кубок СССР, один раз - первенство Италии, пять раз - Шотландии. В составе Динамо Киев выигрывал европейский Кубок обладателй кубков 1986 года.

Напомним, на тренерском мостике 56-летний специалист сменил Александра Хацкевича, под руководством которого "Динамо" в третий раз подряд вылетело из квалификации ЛЧ.