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Динамо - Мальме: анонс матчу

Новини » Спорт    19.09.2019 - 10:33
Динамо - Мальме: анонс матчу
Фото: "Динамо" - "Мальме" (fcdynamo.kiev.ua)

Готуємося до поєдинку 1 туру групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" проведе перший матч групового раунду Ліги Європи проти шведського "Мальме". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають українську команду безумовним фаворитом поєдинку. "Біло-сині" третій рік поспіль не змогли пробитися в груповий етап ЛЧ.

19 вересня 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"

"Динамо" перебуває у стані глибокій кризі: "біло-сині" не можуть виграти вже шість поєдинків поспільу всіх турнірах. Кияни повторили свій же антирекорд річної давності.

Також клуб не зміг подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, поступившись дорогою бельгійському "Брюгге". Після цього з посади тренера був звільнений Олександр Хацкевич, на заміну йому прийшов колишній спортивний директор клубу Олексій Михайличенко, який уже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках.

Але це не покращило ситуацію. В сьомому турі УПЛ "біло-сині" програли чернігівській "Десні" і опустились на шосте місце у турнірній таблиці.

"Мальме" після 23 турів чемпіонату Швеції розташувався на третьому рядку в таблиці. В останньому турі, який відбувся 15 вересня, команда на своєму полі обіграла "Норчепінг" - 1:0. Шведи виступають в поточній Лізі Європи з першого раунду турніру.

"Динамо" і "Мальме" зустрічалися зовсім нещодавно - взимку, на зборі в Марбельї. 8 лютого, в контрольному матчі, було зафіксовано рахунок 0:0.

В офіційних зустрічах ще дві зустрічі відбулися аж за часів Лобаноського. У другому колі Кубка європейських чемпіонів сезону 1978/79 "Мальме" встояв в Києві (0:0) і здобув перемогу вдома (2:0), вибивши "біло-синіх" зі своєї дороги. Згодом шведи дійшли до фіналу в Мюнхені, де мінімально поступилися "Ноттінгему Форест".

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