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"Динамо" не выиграло в 6 матчах подряд впервые с сентября 2018 года

Новости » Спорт    16.09.2019 - 08:51
"Динамо" не выиграло в 6 матчах подряд впервые с сентября 2018 года
Фото: "Динамо" - "Десна" (facebook.com/fcdynamoua)

Киевляне повторили свой же антирекорд годичной давности

Киевское "Динамо" после поражения "Десне" (1:2) в 7 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) продлило серию без побед до шести матчей. Об этом сообщает tribuna.com.

Подобный антирекорд был установлен ровно год назад. В период с 22 августа по 20 сентября 2018 года киевляне, с учетом матчей в квалификации Лиги чемпионов, также не могли выиграть на протяжении 6 встреч.

В 2018 году киевский клуб на протяжении месяца проиграл амстердамскому "Аяксу" (1:3), поделил очки с одесским "Черноморцем" (1:1) и тем же "Аяксом" (0:0). Затем уступил львовским "Карпатам" (0:2), сыграл вничью с луганской "Зарей" (1:1) и казахстанськой "Астаной" (2:2).

В этом сезоне серия хуже - три поражения и три ничьих. "Бело-синие" поделили очки с "Зарей" (2:2), "Олимпиком" (1:1) и бельгийским "Брюгге" (3:3), проиграли "Шахтеру" (1:2) и тому же "Брюгге" (0:1).

Напомним, "Динамо" третий раз подряд при главном тренере Александре Хацкевиче вылетело из квалификации Лиги чемпионов, после чего белорусский специалист был отправлен в отставку.

Новым наставником "бело-синих" стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко. Он уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах.

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