"Динамо" не смогло обыграть "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов

Фото: "Динамо" -"Брюгге" (twitter.com/dynamokyiv)

Киевляне продолжат свой путь в групповом этапе Лиги Европы

Киевское "Динамо" не смогло обыграть бельгийский "Брюгге" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился вничью - 3:3.

Счет в матче открыл на 6 минуте Буяльский. Бельгийцы сравняли счет почти через полчаса, когда Симон Дели ударом головой отправил мяч точно в угол ворот Бойко. На 50 минуте Шепелев вновь вывел киевлян вперед. Второй гол за "Брюгге" забил Вормер на 84 минуте встречи.

Еще двумя голами команды обменялись в компенсированное время: Мехеле отличился автоголом, а затем Опенда установил окончательный счет.

Встречу команды доиграли в уменьшенных составах: сперва Бурда получил вторую желтую карточку, а спустя 2 минуты Тау получил прямую красну за фол против Бойко.

Матч завершено. Нічия у Києві на користь Брюгге. Динамо цього сезону продовжить свої виступи у Лізі Європи.



Динамо 3:3 Брюгге#FCDKLive #ДинамоБрюгге pic.twitter.com/Li7TTQ9Vgw — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 13, 2019

Первая игра между командами завершилась победой бельгийцев - 1:0.

Таким образом, "Брюгге" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а "Динамо" теперь ждет групповой этап Лиги Европы.