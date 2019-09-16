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Победа над "Динамо" принесла тренеру и игроку "Десны" звание лучших в 7 туре УПЛ

Новости » Спорт    16.09.2019 - 13:51
Победа над "Динамо" принесла тренеру и игроку "Десны" звание лучших в 7 туре УПЛ
Фото: "Динамо" - "Десна" (desna.football)

Черниговцы получили неожиданную победу в гостевом матче

Главный тренер и полузащитник "Десны" Александр Рябоконь и Владислав Калитвинцев признаны лучшими тренером и игроком 7 тура чемпионата Украины. Об этом информирует официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Черниговцы одержали победу в гостевом матче против киевского "Динамо" (2:1).

Наставник получил оценку 4,8 из 5 по таким критериям: номинальный результат команды, управление подопечными, работа с кадрами, тренерское мастерство, накопительный критерий.

Олександр Рябоконь - найкращий тренер 7-го туру УПЛ.

Опубліковано ФК Десна Неділя, 15 вересня 2019 р.

Калитвинцев отметился голом и результативной передачей. Он на два балла опередил полузащитника "Шахтера" Тайсона.

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Опубліковано ФК Десна Понеділок, 16 вересня 2019 р.

"Десна" не терпит поражений уже 6 туров (4 победы и 2 ничьи). Черниговская команда после победы над киевлянами занимает второе место в чемпионате Украины, отставая от лидирующего "Шахтера" на 7 очков. В следующем туре команда Александра Рябоконя в Чернигове сыграет именно с "горняками".

Напомним, "Динамо" не выиграло в 6 матчах подряд впервые с сентября 2018 года. Киевляне повторили свой же антирекорд годичной давности.

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