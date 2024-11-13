Деякі регіони України почало засипати снігом (фото, відео)

У деяких областях України села та міста почало засипати снігом. Через небезпечні метеорологічні явища, які можуть ускладнити рух транспорту, водіям варто бути особливо обережними на дорогах.

РБК-Україна розповідає, де саме в Україні сніжить.

Де в Україні випав сніг

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомляє, що мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу фіксують у високогір'ї Карпат.

Українцям показали також відповідне відео - краєвиди з гори Піп Іван Чорногірський та урочища Заросляк, де розташовані рятувальний пости.

З огляду на поточні погодні умови, українцям, які планують "вихід у гори", нагадують про правила безпеки, що вбережуть здоров'я та за деяких обставин - навіть життя:

утримуватись від виходів у високогір'я в період ускладнення погодних умов

враховувати, що погода в горах змінюється декілька разів упродовж доби, тому обов'язково перевіряти прогноз погоди

скасовувати похід або прогулянки, якщо очікується погіршення погодних умов

уникати походів наодинці (мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше трьох осіб)

обирати для супроводу досвідченого гіда

обов'язково реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах (для зручності це можна зробити заздалегідь через відповідні онлайн-форми, або мобільний застосунок "Порятунок у горах")

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/dsns.if)

Гірські рятувальники Прикарпаття розповіли, що станом на 7:30 ранку середи, 13 листопада, на горі Піп Іван було хмарно.

Видимість - обмежена, вітер - південний, 8-10 м/с. Температура повітря - 9 градусів нижче нуля.

Допис гірських рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Тим часом в урочищі Заросляк станом на 9 годину ранку температура повітря становила 4 градуси морозу.

Сніг в урочищі Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

"Перший сніг випав на Закарпатті", - розповіли в "Ужгород 24".

Сніг на Закарпатті (скриншот: facebook.com/Ужгород 24)

Патрульна поліція Львівської області показала, якою зранку була ситуація в районі населеного пункту Новий Милятин (на відрізку з 480 км по 500 км автодороги М-06 "Київ - Чоп".

"Сильні опади мокрого снігу. Просто врахуйте, що сьогодні вже будуть складніші умови для пересування. Правила дорожнього руху вам у поміч. Будьте обережні", - написали правоохоронці.

Допис поліції (скриншот: t.me/lvivpatrolpolice)

Про перший сніг розповіли у Telegram-каналі "Івано-Франківськ 24/7".

"Перший сніг випав на Франківщині. Радіти ще рано, бо крім вологості та бруду він нічого не принесе", - зазначається у публікації.

Кадрами з першим снігом у селищі Ратне Волинської області діляться також місцеві медіа у Facebook.

Сніг у Ратному (скриншот: facebook.com/ratne.rayon)

"На Ратнівщині випав перший сніг", - розповіли у Telegram-каналі "Volynblog (Луцьк - Ковель - Володимир)".

"Шацьк теж засипає", - додали там же й оприлюднили відповідні кадри.

Випав сніг також у Тернополі та деяких районах області. На оприлюднених у мережі кадрах можна побачити, що подекуди він затримався на деревах і навіть на землі.

Сніг у Тернополі (скриншот: facebook.com/Олександр Татарчук)

Місцями сніг "затримується" (скриншот: facebook.com/meri.margo)

Перший сніг у місті Кременець (скриншот: facebook.com/Тетяна Балбус)

Схожа ситуація в місті Рівне та кількох районах області.

Сніг у Рівненській області (скриншот: facebook.com/Yakimchuk Oleg)

Про перший сніг, який пролітає у повітрі, повідомили у Бучанській міській раді.

"У Бучанській громаді пролітає перший сніг. Перший сніг - це завжди особлива подія, яка дарує нам надію на нові починання та здійснення мрій. За прогнозами синоптиків, 13 листопада буде переважно хмарна погода, у більшості регіонів – ожеледиця та опади, подекуди у вигляді мокрого снігу", - розповіли громадянам.

Перший сніг зафіксували також у Житомирі.

"У Житомирі 13 листопада пішов перший сніг цієї зими. Зранку на пішохідній вулиці Михайлівській можна помітити містян, які поспіхом кудись прямують, але попри це на мить зупиняються, щоб подивитися, як сніг повільно падає. Діти не поспішають, а навпаки, розглядають усе довкола", - йдеться у дописі "Житомир.info" у Facebook.