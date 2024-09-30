В Україні випав перший сніг: у мережі показали фото та відео
У ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря та випав перший сніг.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо та якої погоди чекати українцям найближчим часом.
Погода та сніг у Карпатах
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, станом на 4 годину ранку понеділка, 30 вересня, у Карпатах ішов сніг, а на горі Піп Іван температура повітря становила 3-5 градусів нижче нуля.
"Станом на 9:30 30.09.2024 на горі Піп Іван туман, вітер північний 20-22 м/с, температура повітря -5°С", - розповіли дещо згодом у прес-службі Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.
Інформація щодо погодних умов на горі Піп Іван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Українцям показали також, який вигляд має засніжена гора.
Сніг на горі Піп Іван (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Тим часом користувачі соціальних мережах також діляться кадрами першого снігу.
"У Карпатах випав перший сніг", - написав автор цифрового контенту й громадський діяч Ігор Зінкевич у своєму Facebook і оприлюднив відповідні світлини.
Публікація Ігоря Зінкевича про перший сніг у Карпатах (скриншот: facebook.com/igor.zinkevych)
Василь Шепетюк поділився також знімками дороги на одну з вершин Українських Карпат - Пожижевську (вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора, між вершинами Брескул і Данцер).
"Доброго ранку", - написали у Telegram-каналі "Драгобрат INSIDER" і поділились відео, на якому можна побачити засніжений ліс.
Якої погоди очікувати українцям найближчим часом
За словами Діденко, вдень 30-го вересня у західних областях України ймовірні сильні дощі. У Карпатах - дощі з мокрим снігом.
На решті території нашої країни найближчим часом очікується суха погода.
"Сильний вітер з оцим противним завиванням ще побуде, ганятиме листя. Дуже-дуже обережно під старими деревами та білбордами, проходьте швидко. Але 1-2 жовтня вітер попустить", - розповіла експерт у своєму Facebook.
Синоптик зауважила також, що сьогодні:
- у західній частині України буде холодно - 7-11 градусів вище нуля
- у Вінницькій області - 12-14°С
- на півночі - 13-18°С
- у центральній частині - 19-24°С
- на сході та півдні - 20-25°С
- у Києві - 19 градусів вище нуля (буде сухо, але прогнозується сильний вітер)
"Найближчим часом значний температурний контраст - від +9+14 градусів на заході до +22+26 градусів на сході України", - підсумувала метеоролог.
Допис Діденко у соцмережі (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
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