В Україні випав перший сніг: у мережі показали фото та відео

У ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря та випав перший сніг.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо та якої погоди чекати українцям найближчим часом.

Погода та сніг у Карпатах

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, станом на 4 годину ранку понеділка, 30 вересня, у Карпатах ішов сніг, а на горі Піп Іван температура повітря становила 3-5 градусів нижче нуля.

"Станом на 9:30 30.09.2024 на горі Піп Іван туман, вітер північний 20-22 м/с, температура повітря -5°С", - розповіли дещо згодом у прес-службі Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.

Інформація щодо погодних умов на горі Піп Іван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Українцям показали також, який вигляд має засніжена гора.

Сніг на горі Піп Іван (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Тим часом користувачі соціальних мережах також діляться кадрами першого снігу.

"У Карпатах випав перший сніг", - написав автор цифрового контенту й громадський діяч Ігор Зінкевич у своєму Facebook і оприлюднив відповідні світлини.

Публікація Ігоря Зінкевича про перший сніг у Карпатах (скриншот: facebook.com/igor.zinkevych)

Василь Шепетюк поділився також знімками дороги на одну з вершин Українських Карпат - Пожижевську (вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора, між вершинами Брескул і Данцер).

"Доброго ранку", - написали у Telegram-каналі "Драгобрат INSIDER" і поділились відео, на якому можна побачити засніжений ліс.

Якої погоди очікувати українцям найближчим часом

За словами Діденко, вдень 30-го вересня у західних областях України ймовірні сильні дощі. У Карпатах - дощі з мокрим снігом.

На решті території нашої країни найближчим часом очікується суха погода.

"Сильний вітер з оцим противним завиванням ще побуде, ганятиме листя. Дуже-дуже обережно під старими деревами та білбордами, проходьте швидко. Але 1-2 жовтня вітер попустить", - розповіла експерт у своєму Facebook.

Синоптик зауважила також, що сьогодні:

у західній частині України буде холодно - 7-11 градусів вище нуля

у Вінницькій області - 12-14°С

на півночі - 13-18°С

у центральній частині - 19-24°С

на сході та півдні - 20-25°С

у Києві - 19 градусів вище нуля (буде сухо, але прогнозується сильний вітер)

"Найближчим часом значний температурний контраст - від +9+14 градусів на заході до +22+26 градусів на сході України", - підсумувала метеоролог.

Допис Діденко у соцмережі (скриншот: facebook.com/tala.didenko)