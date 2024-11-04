Перший сніг дістався Києва: у мережі публікують відео

У понеділок, 4 листопада, мешканці та гості Києва помітили перший сніг, що кружляє у повітрі в деяких районах міста.

РБК-Україна розповідає, як виглядає перший сніг у столиці.

"Ого! Снігопад розпочинається на Позняках. Повний джингбелз", - йдеться у дописі.

Про опади у столиці розповіли також автори каналу "Труха Київ".

"На Лавіні (ТРЦ "Lavina", - Ред.) пішов мокрий сніг", - поділились у Telegram-каналі "Левый Берег Киев".

"Першій сніг пішов у Києві. Дуже дрібні білі мухи падають зараз на Лівому (березі столиці, - Ред.)", - розповіли автори допису.

Про те, що надворі сніжить, розповіли також і у Telegram-каналі "Киевский Движ".

"Перший сніг у Києві. В окремих районах столиці уже джинглбелз. З першим снігом, кияни", - йдеться у дописі "Київ ІНФО".

Кадри з першим снігом у столиці публікують, зокрема, місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Харкові випав перший сніг, й показували, який вигляд має місто.

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