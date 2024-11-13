Некоторые регионы Украины начало засыпать снегом (фото, видео)

В некоторых областях Украины села и города начало засыпать снегом. Из-за опасных метеорологических явлений , которые могут осложнить движение транспорта, водителям следует быть особенно осторожными на дорогах.

РБК-Украина рассказывает, где именно в Украине снежит.

Где в Украине выпал снег

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщает, что минусовая температура воздуха и осадки в виде снега фиксируют на высокогорье Карпат.

Украинцам показали также соответствующее видео - вид с горы Поп Иван Черногорский и урочища Заросляк, где расположены спасательные посты.

Учитывая текущие погодные условия, украинцам, которые планируют "выход в горы", напоминают о правилах безопасности, которые уберегут здоровье и при некоторых обстоятельствах - даже жизнь:

воздерживаться от выходов на высокогорье в период осложнения погодных условий

учитывать, что погода в горах меняется несколько раз в сутки, поэтому обязательно проверять прогноз погоды

отменять поход или прогулки, если ожидается ухудшение погодных условий

избегать походов наедине (минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет по крайней мере трое человек)

выбирать для сопровождения опытного гида

обязательно регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях (для удобства это можно сделать заранее через соответствующие онлайн-формы или мобильное приложение "Порятунок у горах")

Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/dsns.if)

Горные спасатели Прикарпатья рассказали, что по состоянию на 7:30 утра среды, 13 ноября, на горе Поп Иван было облачно.

Видимость - ограниченная, ветер - южный, 8-10 м/с. Температура воздуха - 9 градусов ниже нуля.

Пост горных спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Тем временем в урочище Заросляк по состоянию на 9 часов утра температура воздуха составляла 4 градуса мороза.

Снег в урочище Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

"Первый снег выпал в Закарпатье", - рассказали в "Ужгород 24".

Снег в Закарпатье (скриншот: facebook.com/Ужгород 24)

Патрульная полиция Львовской области показала, какой утром была ситуация в районе населенного пункта Новый Милятин (на отрезке с 480 км до 500 км автодороги М-06 "Киев - Чоп").

"Сильные осадки мокрого снега. Просто учтите, что сегодня уже будут более сложные условия для передвижения. Правила дорожного движения вам в помощь. Будьте осторожны", - написали правоохранители.

Пост полиции (скриншот: t.me/lvivpatrolpolice)

О первом снеге рассказали в Telegram-канале "Івано-Франківськ 24/7".

"Первый снег выпал в Ивано-Франковской области. Радоваться еще рано, потому что кроме влажности и грязи он ничего не принесет", - отмечается в публикации.

Кадрами с первым снегом в поселке Ратное Волынской области делятся также местные медиа в Facebook.

Снег в Ратном (скриншот: facebook.com/ratne.rayon)

"На Ратновщине выпал первый снег", - рассказали в Telegram-канале "Volynblog (Луцьк - Ковель - Володимир)".

"Шацк тоже засыпает", - добавили там же и опубликовали соответствующие кадры.

Выпал снег также в Тернополе и в некоторых районах области. На обнародованных в сети кадрах можно увидеть, что он "задержался" на деревьях и даже на земле.

Снег в Тернополе (скриншот: facebook.com/Олександр Татарчук)

Местами снег "задерживается" (скриншот: facebook.com/meri.margo)

Первый снег в городе Кременец (скриншот: facebook.com/Тетяна Балбус)

Похожая ситуация в Ровно и нескольких районах области.

Снег в Ровенской области (скриншот: facebook.com/Yakimchuk Oleg)

О первом снеге, пролетающем в воздухе, сообщили в Бучанском городском совете.

"В Бучанской общине пролетает первый снег. Первый снег - это всегда особое событие, которое дарит нам надежду на новые начинания и исполнения мечтаний. По прогнозам синоптиков, 13 ноября будет преимущественно облачная погода, в большинстве регионов - гололедица и осадки, иногда в виде мокрого снега", - рассказали гражданам.

Первый снег зафиксировали также в Житомире.

"В Житомире 13 ноября пошел первый снег этой зимой. Утром на пешеходной улице Михайловской можно заметить горожан, которые быстро куда-то стремятся, но несмотря на это на мгновение останавливаются, чтобы посмотреть, как снег медленно падает. Дети не спешат, а наоборот, рассматривают все вокруг", - говорится в сообщении "Житомир.info" в Facebook.