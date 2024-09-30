В гори краще не ходити. Як виглядають засніжені Карпати (фото, відео)

У ніч на 30 вересня у західних регіонах України значно похолодало – температура повітря знизилася, а у Карпатах випав перший сніг.

Туристів закликають не нехтувати безпекою та утриматися від туристичних походів. Водночас тим, хто все ж вирішив йти в гори радять взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, надягати кілька шарів теплого одягу та зимове взуття.

У ДСНС зазначають, що температура повітря на горі Піп Іван становила -5°С. Також були зафіксовані сильні пориви вітру.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про перший сніг в Україні та те, яка погода чекає на нас у найближчі дні. Так, у частині регіонів очікуються дощі, в інших – небо буде затягнуте хмарами. Температура повітря у Карпатах вночі знизиться до -2°С.

Також ми розповідали, що у п'ятницю та суботу, 27 і 28 вересня, у Києві встановили три нові температурні рекорди, з перевищенням кліматичної норми майже на 10 градусів. 27 вересня мінімальна температура становила 17,3°C, що на 1,9°C вище попереднього рекорду 2015 року. Наступного дня температура не опустилася нижче 17,5°C, перевищивши рекорд 1927 року на 1°C. Середньодобова температура 28 вересня склала 23,1°C, що перевищило рекорд 1927 року на 2°C і кліматичну норму на 9,9°C.

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