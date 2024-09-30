В гори краще не ходити. Як виглядають засніжені Карпати (фото, відео)
У ніч на 30 вересня у західних регіонах України значно похолодало – температура повітря знизилася, а у Карпатах випав перший сніг.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну службу із надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники показали, як виглядають засніжені гори. Відео знято зранку 30 вересня на горі Піп Іван, що в Івано-Франківській області.
У ДСНС зазначають, що температура повітря на горі Піп Іван становила -5°С. Також були зафіксовані сильні пориви вітру.
Туристів закликають не нехтувати безпекою та утриматися від туристичних походів. Водночас тим, хто все ж вирішив йти в гори радять взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, надягати кілька шарів теплого одягу та зимове взуття.
Фотографії засніжених українських гір показало також Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Перший сніг у Карпатах 30 вересня (фото - Західне регіональне управління ДПСУ)
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про перший сніг в Україні та те, яка погода чекає на нас у найближчі дні. Так, у частині регіонів очікуються дощі, в інших – небо буде затягнуте хмарами. Температура повітря у Карпатах вночі знизиться до -2°С.
Також ми розповідали, що у п'ятницю та суботу, 27 і 28 вересня, у Києві встановили три нові температурні рекорди, з перевищенням кліматичної норми майже на 10 градусів. 27 вересня мінімальна температура становила 17,3°C, що на 1,9°C вище попереднього рекорду 2015 року. Наступного дня температура не опустилася нижче 17,5°C, перевищивши рекорд 1927 року на 1°C. Середньодобова температура 28 вересня склала 23,1°C, що перевищило рекорд 1927 року на 2°C і кліматичну норму на 9,9°C.
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