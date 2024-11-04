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Сніг у Харкові йде вже другий день (фото, відео)

Понеділок 04 листопада 2024 09:42
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Сніг у Харкові йде вже другий день (фото, відео) У більшості регіонів України стрімко холоднішає (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В неділю, 3 листопада, у Харкові випав перший сніг. Продовжує йти він і сьогодні, 4 листопада.

РБК-Україна розповідає, який вигляд має місто.

Перший сніг у Харкові

Кадрами з Харкова діляться користувачі у соціальних мережах і місцеві Telegram-канали.

Виходячи з опублікованих фото та відео, земля ще не повністю вкрита снігом, проте подекуди він затримується.

Дехто зауважує, що Харків "потужно засипає снігом".

Тішиться "білими мухами" і дехто з тварин.

Перший сніг у Карпатах

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.

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