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У Карпатах намело вже до 13 см снігу: неймовірні кадри (фото, відео)

Вівторок 01 жовтня 2024 16:32
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У Карпатах намело вже до 13 см снігу: неймовірні кадри (фото, відео) Сніг випав на високогір'ї Карпат (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На високогір'ї Карпат спостерігається сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

Що відбувається на високогір'ї Карпат

Згідно з інформацією ДСНС, сніжить, зокрема, в Івано-Франківській області. Тим часом рятувальники "постійно патрулюють в горах".

У Карпатах намело вже до 13 см снігу: неймовірні кадри (фото, відео)

У Карпатах намело вже до 13 см снігу: неймовірні кадри (фото, відео)

Снігом вкриті карпатські вершини (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Уточнюється, що, згідно з даними Укргідрометцентру, на високогір'ї Карпат спостерігається сніговий покрив висотою 2-13 см.

У Карпатах намело вже до 13 см снігу: неймовірні кадри (фото, відео)

Снігу на високогір'ї насипало чимало (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Тим часом вночі 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-3°С (тоді як вдень - 12-17 градусів тепла).

У Карпатах намело вже до 13 см снігу: неймовірні кадри (фото, відео)

У Карпатах намело вже до 13 см снігу: неймовірні кадри (фото, відео)

Сніг не здуває навіть з будівель (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

На високогір'ї Карпат:

  • вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу
  • вдень - 8-13 градусів тепла

У Карпатах намело вже до 13 см снігу: неймовірні кадри (фото, відео)

У Карпатах намело вже до 13 см снігу: неймовірні кадри (фото, відео)

Зима почалась у Карпатах у жовтні (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Вкотре закликаємо туристів утриматися від походів до покращення погодних умов - бережіть себе", - підсумували у Державній службі з надзвичайних ситуацій, адже зовсім нещодавно одного з туристів довелось таки рятувати.

У Карпатах намело вже до 13 см снігу: неймовірні кадри (фото, відео)

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Перший сніг у Карпатах

Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.

Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно засніжені схили та ліси.

У ДСНС також показали, як виглядає засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).

Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.

Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.

Читайте також, чи буде сніг в Україні десь ще, крім Карпат найближчим часом.

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