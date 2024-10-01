У Карпатах намело вже до 13 см снігу: неймовірні кадри (фото, відео)
На високогір'ї Карпат спостерігається сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.
Що відбувається на високогір'ї Карпат
Згідно з інформацією ДСНС, сніжить, зокрема, в Івано-Франківській області. Тим часом рятувальники "постійно патрулюють в горах".
Снігом вкриті карпатські вершини (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Уточнюється, що, згідно з даними Укргідрометцентру, на високогір'ї Карпат спостерігається сніговий покрив висотою 2-13 см.
Снігу на високогір'ї насипало чимало (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Тим часом вночі 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-3°С (тоді як вдень - 12-17 градусів тепла).
Сніг не здуває навіть з будівель (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
На високогір'ї Карпат:
- вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу
- вдень - 8-13 градусів тепла
Зима почалась у Карпатах у жовтні (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Вкотре закликаємо туристів утриматися від походів до покращення погодних умов - бережіть себе", - підсумували у Державній службі з надзвичайних ситуацій, адже зовсім нещодавно одного з туристів довелось таки рятувати.
Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Перший сніг у Карпатах
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядає засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).
Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.
Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.
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