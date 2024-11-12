Водіїв попередили про небезпеку на дорогах найближчим часом: у чому причина
У середу, 13 листопада, водіям у деяких регіонах України варто бути особливо обережними через небезпечні метеорологічні явища, які можуть ускладнити рух транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
В яких областях водіям варто бути особливо обережними
В Укргідрометцентрі розповіли, що впродовж 13 листопада на території України очікуються такі небезпечні метеорологічні явища:
- ожеледь - на Закарпатті та у Карпатах
- ожеледиця й місцями утворення снігового покриву - у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях
Небезпечні метеорологічні явища 13 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)
"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Яку погоду прогнозують українцям найближчим часом
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 13 листопада погода в Україні очікується хмарна.
У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій - опади переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Карпатах від 0 до 5 градусів нижче нуля.
На решті території України:
- вночі - без опадів
- вдень у більшості областей невеликий дощ
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень - від 1 до 6 градусів вище нуля.
На півдні країни: вночі 0-5 градусів вище нуля, вдень 4-9 градусів за Цельсієм.
Прогноз погоди в Україні на 13 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)
У Київській області в середу, 13 листопада, також буде хмарно. Вночі - без опадів. Вдень - невеликий дощ.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень 1-6°С.
У Києві:
- вночі від 0 до 2 градусів тепла
- вдень - близько 5 градусів за Цельсієм
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перший сніг дістався Києва.
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