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Водіїв попередили про небезпеку на дорогах найближчим часом: у чому причина

Вівторок 12 листопада 2024 14:34
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Водіїв попередили про небезпеку на дорогах найближчим часом: у чому причина У деяких областях водіям варто бути особливо обережними через негоду (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У середу, 13 листопада, водіям у деяких регіонах України варто бути особливо обережними через небезпечні метеорологічні явища, які можуть ускладнити рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

В яких областях водіям варто бути особливо обережними

В Укргідрометцентрі розповіли, що впродовж 13 листопада на території України очікуються такі небезпечні метеорологічні явища:

  • ожеледь - на Закарпатті та у Карпатах
  • ожеледиця й місцями утворення снігового покриву - у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях

Водіїв попередили про небезпеку на дорогах найближчим часом: у чому причина

Небезпечні метеорологічні явища 13 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)

"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Водіїв попередили про небезпеку на дорогах найближчим часом: у чому причина

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують українцям найближчим часом

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 13 листопада погода в Україні очікується хмарна.

У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій - опади переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Карпатах від 0 до 5 градусів нижче нуля.

На решті території України:

  • вночі - без опадів
  • вдень у більшості областей невеликий дощ

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень - від 1 до 6 градусів вище нуля.

На півдні країни: вночі 0-5 градусів вище нуля, вдень 4-9 градусів за Цельсієм.

Водіїв попередили про небезпеку на дорогах найближчим часом: у чому причина

Прогноз погоди в Україні на 13 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)

У Київській області в середу, 13 листопада, також буде хмарно. Вночі - без опадів. Вдень - невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень 1-6°С.

У Києві:

  • вночі від 0 до 2 градусів тепла
  • вдень - близько 5 градусів за Цельсієм

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перший сніг дістався Києва.

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