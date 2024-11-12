Водіїв попередили про небезпеку на дорогах найближчим часом: у чому причина

У середу, 13 листопада, водіям у деяких регіонах України варто бути особливо обережними через небезпечні метеорологічні явища, які можуть ускладнити рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

В яких областях водіям варто бути особливо обережними

В Укргідрометцентрі розповіли, що впродовж 13 листопада на території України очікуються такі небезпечні метеорологічні явища:

ожеледь - на Закарпатті та у Карпатах

ожеледиця й місцями утворення снігового покриву - у західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях

Небезпечні метеорологічні явища 13 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)

"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують українцям найближчим часом

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 13 листопада погода в Україні очікується хмарна.

У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій - опади переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура впродовж доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Карпатах від 0 до 5 градусів нижче нуля.

На решті території України:

вночі - без опадів

вдень у більшості областей невеликий дощ

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень - від 1 до 6 градусів вище нуля.

На півдні країни: вночі 0-5 градусів вище нуля, вдень 4-9 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди в Україні на 13 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)

У Київській області в середу, 13 листопада, також буде хмарно. Вночі - без опадів. Вдень - невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень 1-6°С.

У Києві: