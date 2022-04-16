Ядерное оружие, переговоры с Россией и Мариуполь: ключевое из общения Зеленского с журналистами

Главное со встречи с президентом:

По словам президента, страна может заключить два договора: один по гарантиям безопасности, а другой - напрямую с Россией.

"РФ хотела бы видеть один договор, куда бы ВСЕ вошло, но не все страны готовы сидеть с россиянами за одним столом после Буче, Бородянке" - заявил Зеленский.

Оккупанты требуют сдачи украинских военных в Мариуполе, однако доверия к обещаниям России нет.

"Мы понимаем, что есть разное отношение россиян к разным нашим частям, которые находятся в Мариуполе. Некоторые они прямо ненавидят. Это может быть Иловайск", - сказал Зеленский.

По словам президента, риторика союзников "потеплела", однако вооружения до сих пор недостаточно.

"Между тем как в какой - то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит 2-3 недели", - подчеркнул Зеленский.

"Пока ни одна страна не формализовала свою готовность выступить гарантом безопасности Украины, взяв на себя соответствующие обязательства", - заявил президент.

В то же время есть страны, которые "демонстрируют такую готовность", среди них:

США;

Британия;

Турция;

Италия;

Польша;

Евросоюз в целом;

Франция;

Германия.

Зеленский отметил, что больше подробностей будет известно через неделю.

"Россия может применить любое оружие и верить им нельзя. Как и наши гарантии безопасности - их надо так выписать, рассчитывая на то, что на следующий день они не пойдут на нас с оружием. Пусть идут, но мы сможем тогда на это ответить", – сказал президент.

Зеленский отметил, что мир должен не ожидать такого шага, а именно быть готовым к нему.

Российский олигарх Роман Абрамович участвует в мирных переговорах между нашими странами и выступает, как член российской делегации.

"Я думаю, что Абрамович в составе этой делегации, как мне говорили, представлял ту сторону, которая выступает за дипломатическое решение этого вопроса и прекращения войны", - сказал Зеленский.

"Чем больше у нас будет Бородянок, тем меньше шансов, что эти переговоры в принципе будут. Они сами (россияне - ред.) делают, мне кажется, большие ошибки. Уничтожение наших ребят в Мариуполе, что они сейчас делают, окончательно может поставить точку на любых форматах переговоров. Это их большая ошибка - если они действительно говорят, что хотят это закончить", - сказал Зеленский.

"Мариуполь - это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Тупик – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее", - заявил Зеленский.

Оккупант пытается захватить как можно больше территорий Украины, чтобы усилить свою позицию во время переговоров.

"Они хотят забрать какую-то нашу территорию, оккупировать побольше, чтобы иметь давление. Тогда это не о дипломатии. Зачем вы тогда встречаетесь? Зачем я буду встречаться, если их желание - захватить всю страну?",- сказал Зеленский.

Как пример, Зеленский привел именно Донбасс. По его словам, на временно оккупированных территориях проживает много украинцев, которые считают себя гражданами нашей страны. В то же время есть и боевики, желающие стать частью России, которая, со своей стороны, называет "их" территории "республиками".

"Те боятся быть "республиками", потому что если они отдельные "республики", то Украина в определенной степени может к ним прийти. Может. Россия боится, что Украина может туда прийти и хочет нейтрального статуса, чтобы Украина туда не пришла. Много вопросов, у меня главный вопрос: а что мы хотим, чтобы там было?"- сказал Зеленский.

"Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют", - сказал Зеленский.

Сегодня дефицит украинского бюджета составляет семь миллиардов евро ежемесячно.

"Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит семь миллиардов евро. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Британия. И, кстати, в конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают те или иные партнеры", - сказал президент, добавив, что Украина все же сможет выйти из этой ситуации.

"Никто вам точного ответа не даст. Могут ли вернуться русские? Могут. Но нужно ли, чтобы работал город (Киев,- ред.)? Сто процентов. Эти семь миллиардов (евро, - ред.), о которых я говорил ранее - это Для нашего государства ничего. Если люди будут работать, нам не надо будет унижаться и просить какие-то деньги. Для этого надо, чтобы страна работала и жила", - заявил Зеленский.