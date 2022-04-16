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Онлайн встречи с руководством России недостаточно, чтобы решить все вопросы, - Зеленский

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 17:38
Онлайн встречи с руководством России недостаточно, чтобы решить все вопросы, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о встрече с руководством Российской Федерации. Считает, что одних переговоров будет недостаточно для решения актуальных вопросов и мирного урегулирования.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время встречи с украинскими журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть много вопросов и по некоторым я не вижу, чтобы они были готовы пойти на наш вариант, или мы на их вариант". - сказал Зеленский.

В качестве примера он привел вопрос Донбасса.

По словам президента, на временно оккупированных территориях проживает достаточно украинцев, которые считают себя частью Украины.

"Вопрос: что мы хотим от этого? Там есть люди, которые нас ненавидят, а есть люди, которые граждане Украины и они хотят, чтобы мы там были. Они постоянно хотят изменить статус этой части Украины. А мы хотим договоренностей таких, чтобы те люди, которые там находятся и считают себя украинцами, знали, где они живут. Не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства", - добавил Зеленский.

В то же время есть боевики "ДНР", которые считают себя частью России. Кремль тем временем называет временно оккупированные территории "республиками".

"Те боятся быть "республиками", потому что если они отдельные "республики", то Украина в определенной степени может к ним прийти. Может. Россия боится, что Украина может туда прийти и хочет нейтрального статуса, чтобы Украина туда не пришла. Много вопросов, у меня главный вопрос: а что мы хотим, чтобы там было?"- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что позиция Украины является абсолютно очевидной - Донбасс является ее частью, и в этом состоит отличие от позиции РФ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам Зеленского, убийство защитников Мариуполя может поставить точку в переговорах с Россией.

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