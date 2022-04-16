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Абрамович на переговорах является членом российской делегации, - Зеленский

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 17:12
Абрамович на переговорах является членом российской делегации, - Зеленский Фото: российский олигарх Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Милан Лелич

Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в мирных переговорах между Украиной и Россией как представитель российской делегации. При этом относится к тем, кто склонен к дипломатическому пути решения проблем.

Об этом на встрече с украинскими журналистами рассказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я не думаю, что у кого-то с российской стороны есть нейтральная позиция. Я думаю, что их дипломаты и бизнесмены отстаивают российскую сторону, только свои интересы. Наши интересы не могут совпадать. Мы можем быть заинтересованы в решении каких-то вопросов невоенным путем, прекращения войны. Я думаю, что Абрамович в составе этой делегации, как мне говорили, представлял ту сторону, которая выступает за дипломатическое решение этого вопроса и прекращение войны", - сказал Зеленский.

Но, по его словам, "никто не может сказать, насколько это правда или какая-то игра". Тем не менее привлечение Абрамовича к переговорам может несколько сбалансировать позицию российской стороны, где доминируют сторонники крайней точки зрения, предусматривающей "уничтожение украинского народа".

"Если есть такие люди на их стороне, это их право, но если мы будем продолжать переговоры, то присутствие там экономики среди военного компонента, среди дипломатов - считаю, что это неплохо", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявлял, что Абрамович пытался быть нейтральной стороной и выступать в качестве неофициального канала связи.

В Кремле также говорили о том, что Абрамович не является официальным лицом в переговорах.

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