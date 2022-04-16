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Зеленский: российские войска в Мариуполе в 6 раз превышают число украинских бойцов

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 16:25
Зеленский: российские войска в Мариуполе в 6 раз превышают число украинских бойцов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Российская Федерация стянула к осажденному Мариуполю в шесть раз больше своих военных, чем остается в городе украинских бойцов. По количеству техники перевес у оккупантов в десятки раз.

Об этом на встрече с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, раньше стороны вели переговоры об эвакуации раненых и погибших украинских бойцов, а также мирных жителей из Мариуполя через Бердянск, которой должна была заниматься Турция, но Россия потеряла к этому интерес.

Также оккупанты продолжают требовать сдачи украинских военных в Мариуполе, но доверия к их обещаниям нет.

"Мы понимаем, что есть разное отношение россиян к разным наших частям, которые находятся в Мариуполе. Некоторые они прямо ненавидят. Это может быть Иловайск", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для спасения Мариуполя нужны две вещи: поставки тяжелых вооружений как можно скорее и переговоры, в том числе и на наивысшем уровне.

Напомним, ранее в Минобороны назвали Мариуполь щитом, который сдерживает на себе большое количество российских войск.

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