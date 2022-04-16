Зеленский: российские войска в Мариуполе в 6 раз превышают число украинских бойцов

Российская Федерация стянула к осажденному Мариуполю в шесть раз больше своих военных, чем остается в городе украинских бойцов. По количеству техники перевес у оккупантов в десятки раз.

Об этом на встрече с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, раньше стороны вели переговоры об эвакуации раненых и погибших украинских бойцов, а также мирных жителей из Мариуполя через Бердянск, которой должна была заниматься Турция, но Россия потеряла к этому интерес.

Также оккупанты продолжают требовать сдачи украинских военных в Мариуполе, но доверия к их обещаниям нет.

"Мы понимаем, что есть разное отношение россиян к разным наших частям, которые находятся в Мариуполе. Некоторые они прямо ненавидят. Это может быть Иловайск", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для спасения Мариуполя нужны две вещи: поставки тяжелых вооружений как можно скорее и переговоры, в том числе и на наивысшем уровне.