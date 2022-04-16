По итогам переговоров Украины с РФ могут быть подписаны два документа, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров Украины и России из-за войны могут быть подписаны два документа. Один из них будет по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.