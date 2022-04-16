По итогам переговоров Украины с РФ могут быть подписаны два документа, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров Украины и России из-за войны могут быть подписаны два документа. Один из них будет по гарантиям безопасности для Украины.
Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.
"РФ хотела бы видеть один договор, куда бы все вошло, но не все страны готовы сидеть с россиянами за одним столом после Бучи, Бородянки" - заявил президент.
По словам Зеленского, в итоге могут появиться два документа: один по гарантиям безопасности для Украины, второй - непосредственно соглашение между Украиной и РФ.
Ранее Зеленский заявил, что возможность для переговоров с Россией сужается после зверств оккупантов в Буче, Мариуполе и других украинских городах.
Ранее в Кремле перспективы продолжения переговоров Украины и РФ в очном формате назвали призрачными. Там изъявили желание вернуть переговоры в Беларусь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.