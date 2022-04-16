Зеленский о поставках оружия: риторика стран "потеплела", но мы все еще получаем мало

Президент Владимир Зеленский заявил, что риторика некоторых стран в вопросе военной помощи изменилась в лучшую сторону. Однако Украина все еще получает мало оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время встречи с журналистами.

По словам Зеленского, наиболее активно Украине поставляют оружие США, Великобритания, Польша и ряд других стран.

Как отметил президент, в последнее время риторика некоторых стран по поставкам Украине оружия "потеплела", но заявил "мы все равно получаем мало оружия".

"Между тем как в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит 2-3 недели", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что США ускорят доставку боеприпасов в Украину перед битвой на Донбассе.

Также сообщалось, что Европейский союз решил увеличить поставки оружия в Украину на фоне российской военной агрессии.

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