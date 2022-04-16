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Необходимо восстанавливать экономику. Зеленский призвал беженцев возвращаться в Украину

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 18:32
Необходимо восстанавливать экономику. Зеленский призвал беженцев возвращаться в Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Украинцы должны возвращаться к работе, чтобы восстановилась экономика страны. Вечно рассчитывать на помощь из-за рубежа не приходится.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время встречи с украинскими журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Никто вам точного ответа не даст. Могут вернуться россияне? Могут. Но нужно ли, чтобы работал город (Киев, - ред.)? Сто процентов. Эти семь миллиардов (евро, - ред.), о которых я говорил ранее – это для нашего государства ничего. Если люди будут работать, нам не надо будет унижаться и просить какие-то деньги. Для этого надо, чтобы страна работала и жила", - заявил Зеленский.

В то же время президент отметил, что стоит быть готовым ко всем сценариям развития войны и не стоит ожидать, пока завершатся обстрелы.

"Экономика должна запуститься. Месяц нам помогут, два месяца помогут нам наши партнеры, вечно это не будет. Это ответ насчет возвращения", – добавил глава государства.

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