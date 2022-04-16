Россия пытается захватить побольше территорий, чтобы усилить позицию на переговорах, - Зеленский
Россия пытается захватить как можно больше украинских территорий, чтобы усилить свою позицию на переговорах, в частности, на Донбассе.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с украинскими журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.
"Они хотят забрать какую-то нашу территорию, оккупировать побольше, чтобы иметь давление. Тогда это не про дипломатию. Зачем вы тогда встречаетесь? Зачем я буду встречаться, если их желание – захватить все государство?" – сказал Зеленский.
Он заявил, что когда завершиться война, тогда можно будет думать о дипломатии.
"Нам надо найти модель, которая, может, даже сегодня не даст ответ на то, что с этим (Донбассом, - ред.) делать сегодня, но точно отрезвит всех, по крайней мере им: когда закончатся боевые действия и война, тогда можно будет думать о дипломатии", – добавил президент.
По его словам, разговорам о любом нейтральном статусе в любом случае должен предшествовать отвод российских войск и техники, а не наоборот.
Ранее Зеленский заявил, что по итогам переговоров Украины и России из-за войны могут быть подписаны два документа.
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