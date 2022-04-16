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Уничтожение защитников Мариуполя станет точкой в переговорах с РФ, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Суббота 16 апреля 2022 17:28
Уничтожение защитников Мариуполя станет точкой в переговорах с РФ, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что переговоры с РФ о прекращении войны будут окончательно сорваны в случае уничтоженияЗелен украинских войск в Мариуполе.

Об этом на встрече с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства признал, что переговоры зашли в тупик. Это произошло после разоблачения военных преступлений РФ в Буче, Бородянке и других освобожденных населенных пунктах.

"Мариуполь – это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет" , – заявил Зеленский.

РФ стянула в блокированный Мариуполь в шесть раз больше своих военных, чем в городе остается украинских бойцов. Преимущество в технике – в десятки раз в пользу оккупантов.

Напомним, что президент Зеленский раскрыл роль Абрамовича в переговорах Украины и РФ.

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