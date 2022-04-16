Уничтожение защитников Мариуполя станет точкой в переговорах с РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что переговоры с РФ о прекращении войны будут окончательно сорваны в случае уничтоженияЗелен украинских войск в Мариуполе.

Глава государства признал, что переговоры зашли в тупик. Это произошло после разоблачения военных преступлений РФ в Буче, Бородянке и других освобожденных населенных пунктах.

"Мариуполь – это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет" , – заявил Зеленский.

РФ стянула в блокированный Мариуполь в шесть раз больше своих военных, чем в городе остается украинских бойцов. Преимущество в технике – в десятки раз в пользу оккупантов.