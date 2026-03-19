Весь день говорили про Україну: Фіцо поскаржився на Зеленського та заблоковану нафту
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився, що під час саміту Європейської Ради 19 березня весь день "говорили про Україну", однак прогресу у відновленні постачання російської нафти досі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Фіцо у Facebook.
За словами словацького прем'єра, перша частина саміту була повністю присвячена обговоренню кредиту на 90 мільярдів євро для України та проблемам з нафтопроводом "Дружба". Фіцо заявив про запровадження надзвичайного стану в нафтовій галузі Словаччини через припинення поставок російської нафти.
Він звинуватив президента України Володимира Зеленського в "односторонньому рішенні" зупинити транзит та назвав це "незаконним втручанням у виборчу кампанію в Угорщині". На думку Фіцо, Україна навмисно завдає економічної шкоди країнам ЄС, попри отриману допомогу.
Фіцо підкреслив, що Словаччина та Угорщина мають право отримувати російську нафту до кінця 2027 року. Він також висловив обурення тим, що Євросоюз не може "змусити" Україну відновити роботу трубопроводу.
Прем’єр Словаччини підтвердив готовність до подальших кроків проти України. Він нагадав, що одним із таких заходів уже стало припинення постачання аварійної електроенергії. Фіцо наголосив, що взаємини з Україною не можуть бути "квитком в один кінець", і він відмовився погоджувати рішення на користь Києва від імені своєї країни.
Проблема з кредитом
Зазначимо, угорський проросійський прем'єр Віктор Орбан заблокував кредит для України на 90 мільярдів євро, який сам же схвалив у грудні. В ЄС це викликало обурення - цим Орбан перетнув межу, за якою ЄС більше не мовчатиме.
Наприклад, Німеччина обурилася, а Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу. Президент Євроради Антоніу Кошта взагалі назвав поведінку Орбана "неприйнятною".
При цьому на саміті зазначили, що Євросоюз може почати передачу Україні коштів у рамках кредиту на 90 млрд євро вже до початку квітня. Проте за підсумками першого дня переговорів досягти цього не вдалося.
Словаччина та "Дружба"
Раніше президент України Володимир Зеленський телефонував Фіцо та запросив його відвідати Україну. Зеленський пропонував йому обговорити ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба".
Натомість Фіцо заявив, що зустріч із Зеленським можлива, однак вона відбудеться лише після консультацій Братислави з Європейською комісією та Угорщиною щодо транзиту російської нафти.
А після того, як в Україні заявили, що ремонтувати нафтопровід будуть півтора місяця, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар наголосив на необхідності відправки експертів на "Дружбу". За його словами, Братислава, мовляв, сумнівається в озвучених Києвом термінах ремонту.