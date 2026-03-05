ua en ru
Головна » Новини » Політика

Премʼєр Словаччини Фіцо назвав умову зустрічі з Зеленським

10:41 05.03.2026 Чт
2 хв
Фіцо стверджує, що ЄС "повинен тиснути" на президента України
aimg Ірина Глухова
Премʼєр Словаччини Фіцо назвав умову зустрічі з Зеленським Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр Словаччини Роберт Фіцо хоче узгодити з Єврокомісією позицію щодо транзиту російської нафти через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фіцо, оприлюднену на платформі X.

Читайте також: ЄС висунув Україні вимогу щодо "Дружби", але отримав відмову, - FT

За словами словацького прем’єра, він "зацікавлений" у зустрічі із Зеленським, однак спершу планує переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

" У вівторок я збираюся в Париж на "ядерний форум". І тоді ми спробуємо організувати зустріч з головою Єврокомісії - впродовж цих днів, коли я перебуватиму у Франції", - сказав Фіцо.

Він також заявив, що Словаччина разом з Єврокомісією повинні "тиснути на Зеленського", щоб Україна дозволила інспекцію на місці та відновила транзит російської нафти.

"Тому що він завдає шкоди цілому Європейському Союзу і, звісно, нічого від нього не отримає. Навпаки, він втрачає підтримку дедалі більшої кількості країн", - вважає словацький прем’єр.

Він додав, що поки Словаччина не узгодить позицію з Єврокомісією, а також із Угорщиною, зустріч із президентом України не має сенсу.

"Я гадаю, що потім зустріч із президентом Зеленським відбудеться. Наразі ми не узгодили місце зустрічі. Допоки Словаччина не скоординувала позицію з Європейською комісією, а також Угорщина... ця зустріч є безглуздою. Оскільки президент Зеленський демонстративно не хоче пустити нафту через свою територію", - заявив Фіцо.

Запрошення Фіцо в Україну

27 лютого Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Робертом Фіцо і запросив його відвідати Україну для обговорення актуальних питань.

Фіцо після розмови з Зеленський заявив, що у них "різні погляди" щодо стану трубопроводу "Дружба".

Варто додати, що цей дзвінок відбувся після того, як 21 лютого прем’єр Словаччини заявив, що з 2 березня може припинити постачання аварійної електроенергії в Україну, якщо Київ не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", який зупинився через російські обстріли.

Також стало відомо, що Зеленський відповів на умови Фіцо.

