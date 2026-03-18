Словаччина сумнівається в обіцянках України та хоче відправити експертів на "Дружбу"

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар наголосив на необхідності відправки експертів на "Дружбу", оскільки Братислава сумнівається в озвучених Києвом термінах ремонту.

Бланар розповів, що Словаччина отримала інформацію, що Україна планує відновити нафтопровід "Дружба" за шість тижнів.

"Подібні терміни вже неодноразово озвучувалися раніше. Тому ми вважаємо за необхідне перевірити ситуацію безпосередньо на місці за участю експертів, які також могли б допомогти у проведенні необхідних ремонтних робіт на нафтопроводі", - наголосив він.

Словацьке МЗС також зазначило, що міністри закордонних справ ЄС підтримали прохання Словаччини, Угорщини та Єврокомісії до Києва щодо надання інформації про стан нафтопроводу "Дружба".

Крім того, МЗС Словаччини вважає "підхід України неприйнятним, оскільки він підживлює спекуляції, що не відповідають словацьким інтересам".

Раніше президент України Володимир Зеленський телефонував прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо та запросив його відвідати Україну, зокрема для обговорення ситуації навколо нафтопроводу "Дружба".