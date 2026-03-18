Словаччина сумнівається в обіцянках України та хоче відправити експертів на "Дружбу"

16:13 18.03.2026 Ср
Братислава не вірить у відновлення роботи нафтопроводу за шість тижнів
aimg Валерій Ульяненко
Словаччина сумнівається в обіцянках України та хоче відправити експертів на "Дружбу" фото: міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар (Getty Images)

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар наголосив на необхідності відправки експертів на "Дружбу", оскільки Братислава сумнівається в озвучених Києвом термінах ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Словаччини в X.

Читайте також: Чи буде місія ЄС на "Дружбу": в МЗС дали чітку відповідь

Бланар розповів, що Словаччина отримала інформацію, що Україна планує відновити нафтопровід "Дружба" за шість тижнів.

"Подібні терміни вже неодноразово озвучувалися раніше. Тому ми вважаємо за необхідне перевірити ситуацію безпосередньо на місці за участю експертів, які також могли б допомогти у проведенні необхідних ремонтних робіт на нафтопроводі", - наголосив він.

Словацьке МЗС також зазначило, що міністри закордонних справ ЄС підтримали прохання Словаччини, Угорщини та Єврокомісії до Києва щодо надання інформації про стан нафтопроводу "Дружба".

Крім того, МЗС Словаччини вважає "підхід України неприйнятним, оскільки він підживлює спекуляції, що не відповідають словацьким інтересам".

Раніше президент України Володимир Зеленський телефонував прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо та запросив його відвідати Україну, зокрема для обговорення ситуації навколо нафтопроводу "Дружба".

Натомість Фіцо заявив, що зустріч із Зеленським можлива, однак вона відбудеться лише після консультацій Братислави з Європейською комісією та Угорщиною щодо транзиту російської нафти.

Зазначимо, Роберт Фіцо звернувся до Володимира Зеленського з листом, у якому закликав відновити транзит нафти нафтопроводом "Дружба" до Словаччини. У ньому він зазначив, що Братислава не має підтверджень інформації про пошкодження "Дружба".

