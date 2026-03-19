Весь день говорили об Украине: Фицо пожаловался на Зеленского и заблокированную нефть

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался, что во время саммита Европейского Совета 19 марта весь день "говорили об Украине", однако прогресса в возобновлении поставок российской нефти до сих пор нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Фицо в Facebook .

По словам словацкого премьера, первая часть саммита была полностью посвящена обсуждению кредита на 90 миллиардов евро для Украины и проблемам с нефтепроводом "Дружба". Фицо заявил о введении чрезвычайного положения в нефтяной отрасли Словакии из-за прекращения поставок российской нефти.

Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "одностороннем решении" остановить транзит и назвал это "незаконным вмешательством в избирательную кампанию в Венгрии". По мнению Фицо, Украина намеренно наносит экономический ущерб странам ЕС, несмотря на полученную помощь.

Фицо подчеркнул, что Словакия и Венгрия имеют право получать российскую нефть до конца 2027 года. Он также выразил возмущение тем, что Евросоюз не может "заставить" Украину возобновить работу трубопровода.

Премьер Словакии подтвердил готовность к дальнейшим шагам против Украины. Он напомнил, что одной из таких мер уже стало прекращение поставок аварийной электроэнергии. Фицо подчеркнул, что взаимоотношения с Украиной не могут быть "билетом в один конец", и он отказался согласовывать решения в пользу Киева от имени своей страны.