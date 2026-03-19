Кредит на 90 млрд євро для України: лідери ЄС дали позитивний прогноз щодо першого траншу

Євросоюз може почати передачу Україні коштів у рамках кредиту на 90 млрд євро вже до початку квітня. Процес усе ще блокує Угорщина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Євроради.

Під час саміту ЄС лідери привітали затвердження кредиту на 90 млрд євро для України на законодавчому рівні.

"(Єврорада - ред.) очікує першого траншу для України на початок квітня. У цьому контексті вона також закликає активізувати роботу з третіми країнами, щоб допомогти закрити дефіцит, що залишився, у 30 млрд євро у фінансуванні України", - ідеться в повідомленні.

Вето Угорщини

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу підтримали виділення Україні кредиту на 90 млрд євро на 2026-2027 рр. ще в грудні минулого року.

Для того, щоб Україна почала отримувати гроші, країнам ЄС було необхідно затвердити кілька процедурних рішень.

Після того, як Росія вдарила по нафтопроводу "Дружба" і транзит російської нафти через українську територію було припинено, Угорщина почала блокувати всі ініціативи ЄС, які стосуються допомоги Україні. У тому числі вона заблокувала одне з процедурних рішень для надання кредиту.