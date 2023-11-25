Демобілізація строковиків в Україні та звільнення полонених в Ізраїлі: новини за 24 листопада

У пʼятницю. 24 листопада, в Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився. В то й же день відбувся обмін полоненими між Ізраїлем та ХАМАСом.

Війна РФ проти України

Українські військові ліквідували ще 1100 загарбників. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 322 900 військових.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія могла накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет напередодні зими.

В Україні вирішили демобілізувати строковиків

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що українських військових-строковиків, чий термін служби вже закінчився, вирішили демобілізувати.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому однією з ключових тем стала мобілізація та демобілізація.

Глава Євроради зустрінеться з Орбаном на тлі погроз блокувати допомогу Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель, вирушить до Угорщини 27 листопада для зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Ексголову Фонду держмайна Сенниченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

Правоохоронці оновили підозри усім учасникам злочинної схеми на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенченком. Вони підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень.

Глава МЗС Франції закликала Китай уникати будь-якої підтримки Росії

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна після закінчення короткого візиту до Пекіна заявила, що розраховує на "пильність" китайської влади, щоб уникнути будь-якої підтримки російських військових дій в Україні.

Чергова група українців вийшла із Сектору Газа

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що вісім громадян України 24 листопада вийшли із Сектору Газа до Єгипту. Загалом з палестинського анклаву вже евакуювали понад 200 українців.

Канада передасть Україні пакет військової допомоги

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава передасть українським військовим 11 тисяч штурмових гвинтівок та понад 9 мільйонів набоїв. Їх виготовила компанія Colt Canada, яка базується в Онтаріо.

Зеленський анонсував новий комплексний план з мобілізації в Україні

Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умерову доручено наступного тижня презентувати новий план з мобілізації в Україні. Президент сказав, що він хоче, щоб процес мобілізації був більш зрозумілим для людей. Щоб громадяни розуміли де вони опиняться.

Звільнення заручників та тимчасове перемир'я в Ізраїлі

У пʼятницю розпочалося чотириденне перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАСом. Також вчора бойовики ХАМАС відпустили першу групу заручників після початку чотириденного перемир'я з Ізраїлем. Вже колишніх бранців відправили до КПП "Рафах" на кордоні Сектору Газа з Єгиптом.

Зокрема, за домовленістю ХАМАС відпустив 13 заручників - громадян Ізраїлю. Матері та діти були передані співробітникам Червоного Хреста. Крім цього, з полону ХАМАСу звільнили 10 громадян Таїланду та одного громадянина Філіппін.

Своєю чергою президент США Джо Байден заявив, що звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАСом - це тільки початок процесу. При цьому він додав, що "не зупиниться" доти, доки всі заручники, які залишилися в Секторі Газа, не будуть повернуті додому.