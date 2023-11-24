Перемир'я Ізраїлю з ХАМАС: бойовики звільнили першу групу заручників

Бойовики ХАМАС почали звільняти заручників під час перемир'я з Ізраїлем. Першу групу відправили до контрольно-пропускного пункту на кордоні Сектору Газа та Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Видання з посиланням на слова ізраїльського чиновника повідомляє, що 13 заручників - матері та діти - вже знаходяться в руках співробітників Червоного Хреста. Вони прямують з Хан-Юніса (місто на півдні Сектору Газа) до КПП Рафах.

При цьому родичі людей, яких уже звільнили бойовики ХАМАС, чекають на них в ізраїльських лікарнях.

Варто зауважити, що Ізраїль та ХАМАС домовилися про чотириденне перемир'я. Під час припинення вогню бойовики мають відпустити близько 50 заручників - дітей, матерів та інших жінок.

В обмін на 50 своїх громадян Ізраїль має намір звільнити 150 палестинських в'язнів

При цьому Тель-Авів готовий продовжити перемир'я на ще один день, якщо ХАМАС звільнить ще більше заручників.

Загалом терористи утримують близько 240 людей.

Перемир'я лише тимчасове

Нагадаємо, ще вчора, 23 листопада, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант наголошував, що таке припинення вогню буде коротким.

Він зазначав, що Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме свою операцію проти бойовиків ще щонайменше два місяці.