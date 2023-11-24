Ексголову Фонду держмайна Сенниченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень
Правоохоронці оновили підозри усім учасникам злочинної схеми на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенченком. Вони підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.
За версією слідства, ексголова Фонду держмайна разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Ті зі свого боку укладали договори з наперед визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю зловмисники виводили та привласнювали.
Підозри оновили:
- голові Фонду державного майна України (керівник злочинної схеми, організатор);
- особі, наближеної до голови ФДМУ (співорганізатор);
- раднику голови ФДМУ;
- двом в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);
- в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
- двом власникам ТОВ - переможцю аукціону на АТ "Одеський припортовий завод";
- двом фізичним особам - співучасникам злочину.
Деталі справи Сенниченка
Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ та САП викрили злочинну схему щодо привласнення понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
До схеми причетний колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо. Йому повідомили про підозру.
У квітні 2023 року Сенниченка оголосили у розшук.
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