Обговорили мобілізацію: Зеленський провів важливу Ставку

Президент Володимир ЗЕленський у п'ятницю, 24 листопада, провів провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, було порушено питання мобілізиції в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За його словами, на Ставці було піднято такі питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики.

Окрім цього Зеленський заслухав доповіді від міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, очільника МВС Ігора Клименка, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, директора ДБР Олексія Сухачова та першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка.

"Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення", - заявив президент.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізація в Україні розпочалася після того, як російські окупанти вторглися на територію нашої країни.

Останнім часом у кількох регіонах заявили про посилення мобілізації. Зокрема, в Херсонській області поліції віддали доручення активізувати розшук військовозобов'язаних чоловіків.

Також у Львівській області працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язали перевіряти документи у військовозобов'язаних.

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