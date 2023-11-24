ua en ru
Пт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обговорили мобілізацію: Зеленський провів важливу Ставку

П'ятниця 24 листопада 2023 15:14
UA EN RU
Обговорили мобілізацію: Зеленський провів важливу Ставку Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир ЗЕленський у п'ятницю, 24 листопада, провів провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, було порушено питання мобілізиції в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За його словами, на Ставці було піднято такі питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики.

Окрім цього Зеленський заслухав доповіді від міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, очільника МВС Ігора Клименка, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, директора ДБР Олексія Сухачова та першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка.

"Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення", - заявив президент.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізація в Україні розпочалася після того, як російські окупанти вторглися на територію нашої країни.

Останнім часом у кількох регіонах заявили про посилення мобілізації. Зокрема, в Херсонській області поліції віддали доручення активізувати розшук військовозобов'язаних чоловіків.

Також у Львівській області працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язали перевіряти документи у військовозобов'язаних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України Мобілізація в Україні
NEWS
Страйк та черги. Що відбувається на кордоні з Польщею і де ситуація найгірша
Страйк та черги. Що відбувається на кордоні з Польщею і де ситуація найгірша
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах