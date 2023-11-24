Понад тисяча окупантів та 30 танків. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 24 листопада, становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 322 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 32 ББМ та 31 артсистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.11.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 322 900 (+1100) осіб ліквідовано;

танків - 5496 (+30) од.;

бойових броньованих машин - 10256 (+32) од.;

артилерійських систем - 7833 (+31) од.;

РСЗВ - 904 (+2) од.;

засоби ППО - 595 (+4) од.;

літаків - 323 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5800 (+1) од.;

крилаті ракети - 1564 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10230 (+32) од.;

спеціальна техніка - 1108 (+1) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.