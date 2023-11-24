ua en ru
Пт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чергова група українців вийшла із Сектору Газа: скільки всього евакуювали

Київ, П'ятниця 24 листопада 2023 16:28
UA EN RU
Чергова група українців вийшла із Сектору Газа: скільки всього евакуювали Фото: Олег Ніколенко, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький
Експерт: Олег Ніколенко

Вісім громадян України сьогодні, 24 листопада, вийшли із Сектору Газа до Єгипту. Загалом з палестинського анклаву вже евакуювали понад 200 українців.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Протягом цієї доби з Гази до Єгипту виведено 8 громадян України, а 26 громадян сьогодні доставлені чартерним рейсом з Єгипту до Молдови. Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді до України", - розповів Ніколенко.

За його словами, загалом у рамках першого етапу евакуації Україні вдалося вивести із Сектору Газа 259 осіб.

Спікер наголосив, що Україна вдячна Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за підтримку у питанні евакуації.

Також він додав, що зусилля МЗС України щодо допомоги українцям у Секторі Газа перебувають на особливому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Евакуація із Сектору Газа

Нагадаємо, бойовики ХАМАС напали на Ізраїль ще 7 жовтня. Після цього Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. Сектор Газа був повністю заблокований і звідти ніхто не міг виїхати.

8 листопада Україні вдалося евакуювати першу групу своїх громадян - 43 особи.

Після цього евакуація продовжилась. Всього відомо про понад 300 українців, які перебували на території палестинського анклаву до 8 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС МЗС України Ізраїль Палестина Сектор Газа
NEWS
Страйк та черги. Що відбувається на кордоні з Польщею і де ситуація найгірша
Страйк та черги. Що відбувається на кордоні з Польщею і де ситуація найгірша
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах