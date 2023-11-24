Байден про звільнення заручників Ізраїлю та ХАМАСу: це лише початок

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що сьогоднішнє звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАСом - це тільки початок процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами президента США, починаючи від сьогоднішнього ранку відповідно до угоди, "досягнутої в результаті широкої дипломатії США", бойові дії буде припинено на чотири дні, щоб дати перепочинок для звільнення понад 50 заручників.

"Це тільки початок, але поки що все йде добре", - наголосив Байден.

Він наголосив, що неодноразово розмовляв з еміром Катару, президентом Єгипту Сісі та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху "для підтвердження елементів взаємодії".

"Сьогоднішній день став результатом напруженої роботи і тижнів особистої участі", - сказав Байден, додавши, що він і його команда працювали "цілодобово", щоб домогтися звільнення заручників із моменту їхнього першого захоплення.

Американський лідер зазначив, що всі звільнені сьогодні заручники пройшли через "жахливе" випробування і що це "початок довгого шляху до одужання".

"Ми очікуємо, що завтра будуть звільнені ще заручники. І ще більше післязавтра, і ще більше післязавтра. У найближчі кілька днів ми очікуємо, що десятки заручників будуть повернуті своїм сім'ям", - заявив він.

Байден додав, що "не зупиниться" доти, доки всі заручники, які залишилися в Секторі Гази, не будуть повернуті додому.

Звільнення заручників та тимчасове перемир'я

24 листопада бойовики ХАМАС відпустили першу групу заручників після початку чотириденного перемир'я з Ізраїлем. Вже колишніх бранців відправили до КПП "Рафах" на кордоні Сектору Газа з Єгиптом.

Зокрема, за домовленістю ХАМАС відпустив 13 заручників - громадян Ізраїлю. Матері та діти були передані співробітникам Червоного Хреста. Крім цього, з полону ХАМАСу звільнили 10 громадян Таїланду та одного громадянина Філіппін.

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявляв, що перемир'я із ХАМАСом буде коротким.

Детальніше про що Ізраїль домовився з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.